Reconfinement : le télétravail difficilement généralisé en entreprise, quelles sont les règles ?

Le télétravail à 100% est-il redevenu la norme pour ce nouveau confinement ? France Bleu a récolté les témoignages de nombreux salariés qui affirment que leur employeur n’applique pourtant pas la règle, établie par le nouveau protocole sanitaire depuis la semaine dernière. "Tout ceux qui ont des tâches télétravaillables, et il y en a beaucoup, doivent télétravailler cinq jours sur cinq", a encore rappelé ce mardi la ministre du Travail Elisabeth Borne sur Europe 1.

Plusieurs secteurs d'activité concernés

Beaucoup de salariés dénoncent avant tout un manque de clarté. C’est le cas de Sarah*, chargée d’affaires entreprises dans une banque en région parisienne. Lors du premier confinement, elle a pu travailler à distance depuis chez elle, cinq jours sur cinq. Cette fois, le télétravail est préconisé mais pas imposé, "l’interprétation se fait en fait selon chaque manager. Il faut argumenter pour être en télétravail alors que c’est un droit", dénonce-t-elle.

Une incompréhension partagée par Julien*, salarié de la BNP Paribas. "Nous avons reçu des mails lundi, nous invitant à venir tous au moins une journée par semaine 'pour éviter l’isolement'", explique-t-il. "Ce qui me scandalise c'est l'écart entre les consignes gouvernementales et l'attitude de l'entreprise, ce n'est pas responsable vis-à-vis de la société en général, je pense aux labos débordés avec le dépistage massif, aux infirmières, aux profs et à ceux qui sont obligés de fermer et de cesser leur activité comme les commerçants". Interrogé, le groupe affirme que "partout où cela est possible, le télétravail est largement déployé" et que "la présence dans les locaux est organisée dans la limite d’une à deux journées par semaine, dans le respect de mesures sanitaires strictes et avec l’accord de chacun."

Masques, gel hydroalcoolique, rendez-vous à distance... les mesures prises ne suffisent pas à rassurer l'ensemble des salariés selon Charles Legros, coordonnateur FO à la BNP Paribas : "Certains se sentent exposés, en particulier les personnes fragiles ou qui ont dans leur entourage un proche malade par exemple. Il y a un effort à faire sur ce point, formaliser clairement que les salariés préoccupés par leur santé et celle de leur famille peuvent avoir recours à la médecine du travail et télétravailler toute la semaine s'ils le souhaitent. La plupart n'osent pas demander."

"L’impression qu’on ne nous fait pas confiance"

Dassault Aviation, Thalès ou encore Total, le secteur des banques et assurances n'est pas le seul concerné selon les informations recueillies par l'AFP et Libération notamment. Dans la grande entreprise du logement social où travaille Audrey*, "il est conseillé de télétravailler 3 à 4 jours par semaine". "La direction évoque la 'continuité de service' et 'les risques psychosociaux' pour se justifier", témoigne-t-elle. "Mais on a du mal à y croire. On a surtout l’impression qu’on ne nous fait pas confiance. Je connais un manager qui a eu un cancer, et à qui on a dit qu'il télétravaillait trop, que c'était incompatible avec ses responsabilités." Audrey, comme d'autres, plaide plutôt pour un télétravail "à la carte".

Une option qui n'a même pas été évoquée dans la compagnie d'assurances dans laquelle est employée Marie*, à Grenoble. "Ma boss nous reproche de faire nos lessives et notre ménage pendant la journée ! Elle est persuadée qu’on ne travaille pas ‘assez’ sous prétexte qu’on n’est pas physiquement dans l’entreprise, alors que pour ma part, je bosse plutôt plus car je suis plus longtemps connectée dans la journée. Au final, on est équipés pour le télétravail, on était en confinement et en télétravail au printemps et là, ils refusent tout net. On ne comprend pas."

Pour Béatrice Clicq, en charge du dossier télétravail chez FO, invoquer une baisse de productivité ne tient pas : "Toutes les études montrent que les gens ont tendance à être plus productifs en télétravail" assure-t-elle. "On a du mal à comprendre la position tranchée qui est de dire 'personne en télétravail à 100%'", explique la syndicaliste, qui ne prône pourtant pas le 100% télétravail en temps normal.

Quelles sont les règles ?

Le nouveau protocole sanitaire en entreprise, mis en ligne la semaine dernière, précise que "le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance". “Le télétravail n’est pas une option” avait martelé la ministre du Travail, Élisabeth Borne, lors de la présentation de ce nouveau protocole. Mais a-t-il une valeur juridique pour les entreprises ?

"En pratique, oui" répond Me Camille-Frédéric Pradel, avocat spécialisé dans les questions de santé et sécurité au travail. Seulement, le 19 octobre, le Conseil d'État a rendu une ordonnance indiquant que le protocole "constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du code du travail".

Si le protocole ne fait donc pas office de loi selon le Conseil d'Etat, "en pratique, ces règles doivent être respectées car en cas de contentieux, on s’assurera de leur respect ou non. Et le non-respect pourrait engager la responsabilité de l’employeur" précise Me Pradel.

L'employeur doit justifier sa demande

Un employeur peut-il donc demander à un salarié qui peut télétravailler de venir au bureau ? Possible, mais pas sans justification, estime le spécialiste. "On est face à une épidémie grave, donc il faut absolument être capable de justifier d’avoir respecté le protocole, et cela suppose, si on n’a pas mis en place le 100% télétravail, de l’argumenter par écrit, quitte à associer la médecine du travail et le CSE et que tout le monde acte que tout est fait au maximum" recommande-t-il. Plusieurs motifs peuvent être invoqués par l'employeur, comme la prévention des risques psycho-sociaux ou encore des problèmes d’ordre matériels.

Cependant, l’avocat n’est pas partisan d’un télétravail "à la carte" : "On ne peut pas avoir le souhait du salarié qui l’emporte, il faut avoir les mêmes règles pour tous. Couper la poire en deux en disant qu’il y aura deux jours de présentiel et deux ou trois jours de télétravail, c’est peut-être la manière la plus sage de mettre tout le monde d’accord." Toutefois, un salarié a toujours le droit de saisir la justice s’il réfute les arguments de ses employeurs.

Mais Elisabeth Borne a prévenu : des premières sanctions auront lieu dès la semaine prochaine pour les entreprises réfractaires à généraliser le télétravail, selon une information de BFMTV.

* Les prénoms ont été modifiés.