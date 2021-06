Les communes de Mimizan et Préchacq-les-bains reconnues en état de catastrophe naturelle

Après les inondations et les coulées de boue de septembre et décembre 2020 dans les Landes, deux nouvelles communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle : Mimizan et Préchacq-les-bains. Les habitants concernés ont 10 jours pour déclarer leurs sinistres à leurs assureurs.