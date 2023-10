Reconnaissance des chemins de vigne, balisage, la course cycliste Paris-Tours se prépare en Indre-et-Loire

C'est une habitude avant chaque course cycliste mais qui a davantage d'importance depuis 2018 et le changement de parcours sur Paris-Tours : la reconnaissance du tracé, avec son final dans les chemins de vigne. À cinq jours de la 117e édition, les organisateurs se sont rendus sur place pour observer l'état des chemins. "Il y a quelques trous qui se forment avec les pluies, le passage des engins" constate Cédric Coutouly, ancien coureur professionnel et désormais directeur de la course, "et là il ont remis du sable de calcaire pour reboucher les trous dans la piste, c'est exactement ce qu'on demande".

Une pierre peinte en rose pour avertir les cyclistes du Paris-Tours © Radio France - Romain Dézèque

Un travail effectué par les services techniques des huit communes traversées par le peloton. "Ici il a été utilisé du sable de calcaire en remplacement de la diorite, ajoute Philippe Thierry, passionné de vélo et chargé d'assurer la coordination entre ASO et les mairies, car on trouvait que cette pierre était plus anguleuse, et générait trop de crevaisons. Même si elle stabilise davantage les chemins, car ils ne faut pas oublier qu'ils sont pratiqués par les vignerons en permanence toute l'année." "On n'est pas là pour dénaturer les chemins, juste les rendre un peu plus praticables" abonde le directeur de Paris-Tours.

Du sable de calcaire (en blanc) pour recouvrir les nids de poule sur les chemins de vigne © Radio France - Romain Dézèque

Les 10 kilomètres de chemins de vigne, répartis sur huit communes, sont scrutés par les organisateurs. Ici, on s'arrête un instant, bombe de peinture à la main, pour colorer en rose une grosse pierre apparente. "Il faut la mettre en évidence pour que les coureurs puissent changer de trajectoire" explique Philippe Thierry. Le peloton empruntera des voies communales, excepté à l'approche du château de Valmer, où les coureurs rouleront sur l'allée d'entrée de la demeure. "Une belle allée du XVIIème siècle, majestueuse" raconte Maureen Soudier, responsable d'œnotourisme, "il faudra nettoyer l'allée en fin de semaine, notamment les bogues des marronniers présents sur le sol pour éviter les crevaisons".