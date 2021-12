Le pass sanitaire ne passe pas à la médiathèque de Romans-sur-Isère

Ils sont instituteurs, bibliothécaires, étudiants, retraités et ont décidé de se rassembler devant la Médiathèque Simone de Beauvoir de Romans-sur-Isère ce samedi après-midi pour dire non au pass sanitaire pour entrer dans une bibliothèque. Depuis le 21 juillet 2021, la présentation du pass sanitaire dans les établissements culturels suscite la colère de certains bibliothécaires, qui jugent cette obligation contraire à leur mission d'accueil du public. Depuis son instauration, des centaines de personnes ont été refoulées devant la porte de l'établissement romanais. Beaucoup ne se rendent plus à la médiathèque parce qu'ils n'ont pas de pass sanitaire ou car ce dernier n'est pas à jour.

C'est la deuxième manifestation organisée depuis le début du mois à laquelle ces citoyens participent. Le 1er décembre dernier lors d'une journée nationale de mobilisation contre le contrôle du pass sanitaire à l'entrée des bibliothèques, il y avait déjà eu une vingtaine de rassemblements en France, selon le collectif "Bib sans pass".

Les rimes croisées autour du pass sanitaire sur les pancartes qui ornent le rassemblement devant la médiathèque de Romans-sur-Isère - Lucile Auconie

Ce samedi devant la porte de la médiathèque, certains sont venus faire part de leurs témoignages, une femme s'avance et prend le micro : "avant que le pass sanitaire ne soit exigé dans ce lieu, j'y donnais des cours d'écriture, aujourd'hui ce n'est plus possible, alors je continue de transmettre à l'extérieur comme je peux."

perdre des gens ça peut se faire très vite mais les reconquérir ce sera très long

Le bibliothécaire de l'établissement Simone de Beauvoir de Romans-sur-Isère, craint notamment que les jeunes ne reviennent plus dans ce lieu et qu'ils ne prennent l'habitude de ne plus le fréquenter. Jeremy Faurie explique "perdre des gens ça peut se faire très vite mais les reconquérir ce sera très long. On risque d'être absent durant une période de leur vie et donc il va falloir à nouveau revenir dans leur univers. Je m'inquiète pas pour eux car ils trouveront plein d'autres choses à faire mais cette portion là, qui pouvait leur apporter autre chose, elle ne sera plus présente".

Selon un sondage réalisé fin septembre auprès de 2.800 agents, l'Association des bibliothécaires de France a estimé la baisse de fréquentation des établissements concernés de 10 à 30% par rapport à septembre 2019. Les participants à la mobilisation de Romans-sur-Isère ont d'ores et déjà signé une pétition nationale : Pour une bibliothèque accessible à tous qui a déjà récolté plus de 16.000 signatures.