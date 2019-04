Reconstruction de Notre-Dame de Paris : "5 ans me paraît tout à fait tenable" estime le patron de LGMN

Clermont-Ferrand, France

"5 ans en terme d'exécution de travaux, c'est tout à fait tenable, mais le temps du débat risque d'être plus compliqué" concède François Pouraud, à la tête d'LGMN, réunion de deux entreprises de la restauration de monuments historiques. La première, Louis-Geneste est spécialisée dans la taille de pierre et construisit, à ses débuts en 1866, les flèches de la cathédrale de Clermont-Ferrand. La seconde, Maurice Nailler, est spécialiste de la charpente.

Pour l'entrepreneur, tout dépend du parti qui sera pris dans cette restauration mais pour François Pouraud, l'histoire du patrimoine montre qu'on peut se détacher du bâtiment originel. "La flèche de Viollet le Duc a 150 ans donc elle ne fait pas partie du bâtiment d'origine. _La guerre 39-45 a abîmé un certain nombre de cathédrales, il n'a pas fallu 40 ans pour les remettre en état_."

Un nouveau projet plutôt qu'une vieille copie

Membre du groupement des entreprises qualifiées monuments historiques, le dirigeant puydômois serait partisan d'une réécriture moderne de Notre-Dame de Paris. "C'est l'opportunité de faire de cette page blanche une écriture qui s'inscrit dans le XXIe siècle et pas de faire du plagiat d'ancien puisque de toutes façons nous ne retrouverons jamais les arbres qu'il faut pour refaire la charpente à l'identique."

Concernant la toiture de la cathédrale parisienne, entièrement détruite, François Pouraud avance des pistes : "Certes la couverture était en plomb mais _il y a aujourd'hui des métaux avec des performances différentes, voire meilleures et qui sont beaucoup plus légers, par exemple le titane_. Et cela n'exclut pas de faire appel aux savoir-faire ancestraux."

10 ans pour former un travailleur compétent

Sur la question des compétences et des savoir-faire, le patron reconnaît que ces métiers spécialisés du bâtiment attirent peu, et qu'il faut 10 ans pour former un ouvrier compétent et autonome sur un chantier.

L'entreprise LGMN a rénové à Clermont-Ferrand la Basilique Notre-Dame du Port et en ce moment la fontaine d'Amboise place de la Poterne. Son antenne parisienne travaille aussi sur la façade du théâtre du Châtelet et sur un bâtiment de la Sorbonne.