Reconstruction de Notre-Dame : une urne en mairie de Châteauroux pour récolter les dons

Châteauroux, France

Il y a les fleuves et les millions d'euros de dons des grandes fortunes ou grandes entreprises et puis il y a ces petites rivières, ces dons de quelques dizaines d'euros parfois, qui contribueront aussi à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, victime d'un dramatique incendie. Pour répondre aux nombreuses sollicitations des castelroussins, la municipalité a mis en place ce vendredi, à l'accueil de l'hôtel de ville, une urne pour récolter les dons. Pour ces derniers, et dans un souci de sécurité et de transparence, la ville va accompagner le Centre des monuments nationaux, la Fondation Notre-Dame, la Fondation du patrimoine et la Fondation de France.

Les dons ne peuvent se faire que par chèque à l'ordre de l'une des ces quatre associations avec un formulaire a remplir sur place. Il faut également indiquer sur une envelope que vous n'oublierez pas d'apporter, le nom de l'association choisie. Les dons récoltés seront adressés chaque semaine aux associations bénéficiaires et ce jusqu'au 30 juin pochain.

Des dons déductibles pour tout résident fiscal en France

Un don donne droit à déduction :

de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 75 % pour les dons des particuliers jusqu’à 1 000 € (don dérogatoire), et 66 % au-delà de cette somme (dans la limite de 20% du revenu imposable)

de l'impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du montant du don dans la limite de 50 000 €. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €

de l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires HT ou 10 000€.

L'urne est prête à récolter vos dons © Radio France - Régis HERVE

Dès le lendemain de l'incendie, Gil Avérous, le maire de Châteauroux, a indiqué qu'il proposerait lors du prochain conseil municipal, le vote d'une aide exceptionelle de 10 000 euros pour la reconstruction de Notre-dame