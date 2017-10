Reconversion insolite: il était policier, il est devenu sophrologue

C'est l'histoire d'une reconversion assez insolite : celle de Sébastien Fleury, 42 ans, policier municipal à Notre Dame de Gravenchon, près du Havre pendant 15 ans. Il s'est finalement reconverti en 2013. Il est devenu sophrologue...c'est la voie qu'il a trouvé pour continuer à aider les autres.

Reprendre sa vie en main : c'est l'histoire d'une reconversion assez insolite que l'on vous raconte. L'histoire de Sébastien Fleury, 42 ans, policier municipal à Notre Dame de Gravenchon, près du Havre, pendant 15 ans qui s'est finalement reconverti en 2013. Il est devenu sophrologue... Sébastien a toujours eu envie d'aider les autres. Il ne trouvait plus sa voie dans son métier de policier d'où ce changement radical.

Une volonté d'aider les autres

L'idée pour moi a toujours été d'aider les autres que ce soit à travers l'uniforme ou en séance de sophrologie"

Au delà de sa carrure et de son crâne rasé, Sébastien c'est un coeur tendre. Il a été policier municipal à Notre Dame de Gravenchon pendant 15 ans. Son altruisme et sa proximité avec la population lui ont fait apprécier ce métier. Mais ce quadragénaire souriant et calme n'a pourtant pas toujours été aussi serein.

Mes dernières années en tant que policier étaient extrêmement tendues sur le plan relationnel avec ma hiérarchie."

Sébastien a donc fait un énorme travail sur lui-même. Il a "ralenti sa vie" comme il dit et "pris son envol". Pendant un an, il a enchaîné son travail de policier et sa formation dans un institut de sophrologie à Paris. Puis est venu le jour où il a quitté la Fonction Publique et s'est reconverti...

Je me suis senti dans l'élan d'une nouvelle vie, d'une reprise en main de ma vie, que ça c'est fait naturellement"

Après une année 2016 assez calme, depuis le mois de septembre Sébastien n'arrête pas... il faut dire qu'avec ce monde qui va très vite, les burn-out pour certains, un management de plus en plus agressif, et toutes les sollicitations et pressions que nous subissons en une journée, beaucoup veulent un peu ralentir et s'offre une parenthèse "sophro".

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté auprès de Sébastien Fleury Copier

C'est quoi la sophrologie ?

La sophrologie est une technique de développement personnel, basée sur l'étude de sa conscience. Elle peut s'apparenter à de la méditation et est souvent inspirée de techniques de relaxation, de yoga ou bien de zen. La sophrologie se pratique en groupe ou bien de manière individuelle en séance d'environ 1H.

>>Pour contacter Sébastien Fleury et savoir où et quand il fait des séances : 06.60.94.01.58