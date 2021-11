Reconversion professionnelle : "Dans une vie, on change à peu près 4 à 6 fois de métier"

A l'occasion de la journée nationale de la reconversion professionnelle, Christophe Gichtenaere, directeur du CIBC de la Loire, le centre inter-institutionnel de bilan de compétences, était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mardi.

C'est la journée nationale de la reconversion professionnelle ce mardi. A cette occasion, France Bleu Saint-Étienne donne la parole à ceux qui ont sauté le pas, qui ont changé de métier, parfois de vie. Mais parfois cela peut s'avérer compliqué, alors le CIBC, le centre inter-institutionnel de bilan de compétences, aide les salariés qui le souhaitent à changer de voie.

Le bilan de compétences financé par le compte personnel de formation

"Notre objectif, c'est d'éclaircir un peu ce paysage de la reconversion pour trouver des métiers, des secteurs et des pistes professionnelles répondant vraiment aux besoins des personnes et à leurs attentes", explique Christophe Gichtenaere, directeur du CIBC de la Loire. Les bilans de compétence coûtent environ 1 600 euros, mais ils peuvent être entièrement financés grâce au compte personnel de formation. "Il est acquis par chaque salarié sur la base de 500 euros par an pour un temps plein, ce qui lui permet d'utiliser ce budget pour financer un bilan, une formation, un accompagnement de validation des acquis."

Selon le directeur du CIBC de la Loire, les confinements et la crise du Covid-19 ont bien eu un impact sur les demandes de renseignements concernant une éventuelle reconversion. "Nous avons accueilli l'an dernier à peu près 1200 personnes et effectivement, cette période de crise, de remise en question, a permis aux personnes d'envisager des nouveaux projets et autant dans des secteurs comme la restauration, mais également comme la santé", poursuit Christophe Gichtenaere. "On a à la fois des personnes qui quittent ces secteurs-là pour partir vers d'autres horizons, mais on a également un appel d'air vers ces secteurs où des individus, des salariés, des jeunes, des moins jeunes souhaitent se reconvertir ou partir dans cette activité professionnelle. On n'est pas à faire toute sa carrière dans le même secteur pendant plusieurs années de suite. Aujourd'hui, on change à peu près 4 à 6 fois de métier dans une vie."

En plus du bilan de compétence, le CIBC propose aussi des conseils en évolution professionnelle. "Vous aurez un accompagnement gratuit, des échanges avec un professionnel, et ainsi vous pourrez prendre votre décision en toute connaissance de cause, sans risque pour votre futur et votre situation actuelle", détaille Christophe Gichtenaere. "C'est une bonne clé d'entrée dans cette perspective d'évolution professionnelle au sens large du terme."