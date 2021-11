Reconversion professionnelle : "La crise sanitaire a donné envie d'aller vers des projets porteurs de sens"

La pression, l'usure ou l'envie de lancer un projet de vie... Plus d'un Français sur deux envisage de changer de métier, après la crise sanitaire. Mais une reconversion ça se prépare : Marie-Pierre Crublet, fondatrice de l'entreprise amiénoise We Change Up dresse un état des lieux.

"Une reconversion professionnelle, ça ne s'improvise pas", explique Marie-Pierre Crublet, fondatrice de la start-up amiénoise We Change Up.

A l'occasion de la journée nationale de la reconversion professionnelle, France Bleu Picardie se penche sur la question. Les envies de changer de métier sont plus nombreuses avec la crise sanitaire : "Certains salariés sont en quête de qualité de vie au travail ou de retrouver un management plus humain où ils vont pouvoir être entendus dans l'entreprise, indique Marie-Pierre Crublet, fondatrice de la start-up spécialisée en reconversion professionnelle We Change Up. Il y a parfois une forme d'usure : certains supportent peut être plus difficilement la pression. La crise a aussi accentué cette envie d'aller vers des projets porteurs de sens qui correspondent à leurs aspirations professionnelles ou l'envie d'aller finalement vers un projet de cœur et de vie".

France Bleu Picardie : Quels sont ces secteurs vers lesquels les gens ont le plus envie d'aller désormais ?

Marie-Pierre Crublet, de We Change Up : On constate l'envie d'aller vers des secteurs porteurs de valeurs, parfois synonymes d'impact environnemental ou humain. Dans les personnes que j'accompagne, certaines ont envie d'aller vers le développement durable, la transition énergétique ou vers des métiers de l'accompagnement, comme le coaching. Ça peut être le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des métiers qui ont du sens, qui sont porteurs de valeurs, qui restent concrets. Aussi, il y a un besoin pour les personnes que nous accompagnons de se sentir utile, de mesurer aussi le concret, l'impact de son travail.

France Bleu Picardie : Et, à l'inverse, est-ce qu'il y a des secteurs qu'on quitte davantage que d'autres ?

Marie-Pierre Crublet : Je pense qu'il y a peut être aussi une question d'âge. J'accompagne aussi beaucoup de salariés qui ont fait une très belle carrière dans l'industrie, des cadres et qui ont envie de retrouver un confort de vie et d'aller vers aussi des projets qui leur correspondent.

Il y a un besoin de se sentir utile, de mesurer le concret, l'impact de son travail

France Bleu Picardie : Comment ça se passe quand vous accueillez une personne qui veut faire une reconversion professionnelle ?

Marie-Pierre Crublet : Alors, je dirais que la reconversion ne s'improvise pas. Ça peut être un long cheminement. Donc on propose un accompagnement sur mesure avec un temps dédié à l'introspection personnelle et professionnelle. L'idée étant d'identifier ses valeurs, ses centres d'intérêt, ses motivations pour bâtir les fondations, pour aller vers un autre projet. Et on accompagne dans un deuxième temps les personnes à construire un projet qui leur corresponde. Il n'y a pas finalement de place à l'improvisation.

France Bleu Picardie : Du coup, ça peut durer combien de temps, ce genre d'initiatives?

Marie-Pierre Crublet : Je dirais que ça peut aussi en fonction des besoins de la personne, mais de 1 à 6 mois pour vraiment avoir construit un projet réaliste puisque nous, dans un troisième temps, on accompagne aussi les personnes qui souhaitent se reconvertir pour passer à l'action. On va les inviter à évaluer leur projet, découvrir des métiers avec des professionnels du réseau We Change Up qui acceptent de partager leur expérience avec des personnes en reconversion. L'idée étant de leur permettre aussi de s'évaluer : est-ce que le métier auquel je pensais correspond à la réalité ? Et puis de commencer à construire son plan d'action pragmatique, pour passer ensuite à l'action.

On les invite à évaluer leur projet : est-ce que le métier auquel je pensais correspond à la réalité ?

France Bleu Picardie : La particularité aussi de votre entreprise We Change Up, c'est que vous travaillez avec des anciens sportifs de haut niveau ? Pourquoi leur tendre la main ?

Marie-Pierre Crublet : Les sportifs de haut niveau, eux, ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Très souvent, ils ne sont pas confrontés à l'entreprise et ils n'ont pas toujours idée de comment exprimer leurs talents dans le monde professionnel. Donc, on les aide cette fois à travers aussi une introspection, à identifier leur valeur ajoutée, leurs talents et pour bâtir un projet sur mesure avec les entreprises.

France Bleu Picardie : En quelques mots, comment on fait pour réussir sa reconversion ?

Marie-Pierre Crublet : Je pense qu'il faut s'écouter. Il faut prendre le temps de l'introspection et d'aller se confronter à la réalité pour se sécuriser aussi. Il faut investir un nouveau réseau professionnel et des opportunités. Mais il faut surtout être persévérant.