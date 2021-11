Reconversion professionnelle : "Le confinement m'a ouvert un peu les yeux"

C'est la journée nationale de la reconversion professionnelle ce mardi. A cette occasion, France Bleu Saint-Étienne Loire donne la parole à ceux qui ont sauté le pas et qui ont changé de métier. C'est notamment le cas de Gilles Reynaud, anciennement à son compte dans le BTP, et qui possède aujourd'hui une boutique de mobilier déco dans le centre-ville de Balbigny.

Des lampes, des tables basses et des toupies en bois

Presque tout ce qu'on trouve dans ce magasin, c'est Gilles Reynaud qui l'a fabriqué. "Moi j'adore créer", explique le Ligérien. "Je suis dans mon atelier, je regarde autour, je me dis 'tiens, j'ai envie de faire une lampe', donc je regarde ce que j'ai comme bois, comme métal, je trouve une ampoule, et tout part de là. C'est vraiment de la création pure." Parmi ses réalisations, des toupies en bois, des tables basses, des chaises, des tabourets, ou encore ce rocking-chair un peu spécial. "Le métal, c'est du tor à béton, c'est ce qu'on utilise en maçonnerie pour faire du béton armé, je trouvais intéressant de travailler cette matière, et je trouve que ça rend bien."

Il a utilisé du matériel de maçonnerie pour créer un rocking-chair. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Son passe-temps devient son activité principale

Il faut dire que la maçonnerie il connaît. Avant d'avoir son magasin, Gilles Reynaud a travaillé à son compte comme artisan pendant 10 ans, capable de rénover une maison du sol au plafond. "Je faisais plein de choses, le carrelage, l'électricité, la plomberie.... Mais avec le Covid, certains chantiers se sont arrêtés et j'ai levé le pied. Le confinement, c'est ce qui m'a un peu ouvert les yeux."

Avant d'avoir sa boutique, Gilles Reynaud a travaillé pendant 10 ans comme artisan à son compte. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"L'Atelier" ouvre en mai 2021

Il décide donc que la création de meubles, qui n'était qu'un passe-temps pour décompresser, va devenir son activité principale. "Je me suis lancé seul, avec ma petite femme qui me soutient", raconte Gilles Reynaud. Il trouve et achète un local, qu'il rénove pour créer "l'Atelier", qui ouvre en mai 2021. Plusieurs mois après, il ne semble pas regretter son choix, même si ce n'est pas facile tous les jours. "C'est compliqué de se faire connaître", confie Gilles Reynaud. "J'ai pas mal de gens qui viennent dans la boutique, je suis super content parce qu'ils viennent visiter et voir mes créations, mais ça s'arrête là. J'ai un métier artisanal, et c'en est un autre d'être commerçant, d'attirer les gens, de communiquer." Heureusement, ce touche-à-tout apprend vite.