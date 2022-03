Reconversion professionnelle : "Le Covid-19 a été le déclencheur d'une décision déjà en germe pour beaucoup"

"C'est une tendance de fond", confirme Serge Roy, consultant en bilan-compétence à Périgueux et invité de France Bleu Périgord mercredi 30 mars. Il accompagne des salariés en pleine reconversion professionnelle depuis le début de la pandémie et interviendra lors du tout premier salon de la reconversion professionnelle samedi, au campus Périgord. "Le Covid-19 a été le révélateur d'un constat : la vie ne tourne plus seulement autour du travail, les gens se posent la question du bien-être dans leur vie professionnelle", explique-t-il. "Pour beaucoup, le confinement a été le déclencheur d'une décision déjà en germe. Les gens sont passés à l'acte plus facilement", reconnait le spécialiste.

Serge Roy voit plusieurs raisons à cette envie de reconversion : "redonner du sens à son travail en se sentant utile, ne plus aller au travail avec la boule au ventre, il faut savoir pourquoi on se lève le matin, et puis c'est important de gagner en liberté, d'assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en cherchant d'autres horaires, un autre confort de travail". Le consultant en bilan-compétence précise aussi que certains ont changé "parce qu'ils étaient licenciés pour des raisons économiques pendant la crise". "Et puis d'autres se sont dit que c'était leur tour, qu'après s'être occupé de leur famille, ils avaient envie de s'épanouir dans leur travail", continue Serge Roy.

Les métiers du social et de l'esthétique ont la cote

Parmi les métiers plébiscités par ces salariés en pleine reconversion professionnelle : le bien-être, le social, le médico-social, l'accompagnement professionnel ou la formation. "Il y a aussi la volonté de redonner de la place au beau", complète le spécialiste. "On remarque un vrai succès pour les métiers de l'esthétique, les décoratrices. Et puis évidemment les métiers liés à l'environnement, ou ceux qui concernent le commerce-passion, une autre idée du commerce, comme les agents immobiliers, ça attire actuellement."

Serge Roy accompagne tous ces salariés au cours de plusieurs séances de travail. "Ils ont tous un déclic et se disent que c'est maintenant qu'ils doivent passer de l'autre côté", explique le consultant. "Après s'être posés toutes ces questions, on fait des entretiens en présentiel, neuf en trois mois. Et puis entre les rendez-vous, il y a du travail de réflexion et de logique à faire, mais on laisse aussi la place à l'intuition." Parmi les tranches d'âge les plus concernées par la reconversion professionnelle : les salariés en milieu de carrière, qui ont entre 40 et 50 ans.