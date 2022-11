Reconversion professionnelle : Transition Pro Bretagne se mobilise pour la journée nationale

À l'occasion de la journée nationale de la reconversion, France Bleu Armorique propose une journée spéciale sur son antenne. Pour parler reconversion, Valerie Rabaey, directrice de Transition Pro Bretagne dresse le bilan en Bretagne avec une hausse des reconversions depuis la crise Covid.

France Bleu Armorique : C'est facile aujourd'hui de se reconvertir ?

Valerie Rabaey : C'est possible de se reconvertir, tout comme les transitions pro notamment. On est là pour ça, pour accompagner des salariés qui l'envisagent

FBA : Combien de temps il faut pour se reconvertir ? Si on prend l'exemple d'un chauffeur poids lourd qui veut devenir aide soignant ?

Valerie Rabaey : Il faut forcément passer par une formation professionnelle et donc il lui faut a minima le temps de la formation professionnelle, donc une formation pour obtenir un diplôme d'État d'aide soignant. Actuellement, on est sur une période d'un an. Mais avant ça, quand on commence à penser à son projet, il y a toute la phase de construction de projets, de validation de projets de recherche, de formation. Il est important aussi pour quelqu'un qui envisage une reconversion, de tester le métier ou de réaliser des enquêtes auprès de personnes qui l'exercent déjà. Et tout ça, ça prend également un peu de temps avant l'entrée en formation. Donc je dirais qu'il faut a minima dans la moyenne entre quatre et six mois de validation de projets avant l'entrée en formation.

FBA : Et pour créer ce projet, on peut en discuter avec vous. Vous êtes disponible ?

Valerie Rabaey : Oui, bien sûr. Transition Pro est là pour ça. On est une association paritaire bretonne et donc on organise plusieurs fois par mois des commissions paritaires qui vont statuer sur des projets. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, en Bretagne, on est entre 250 et 500 projets qui sont soumis chaque mois à Transitions Pro Bretagne. Et bien entendu, on a une équipe à Rennes et qui se déplace sur les quatre départements bretons, qui est là pour rencontrer et informer les salariés. On travaille surtout en grande proximité avec d'autres structures qui délivrent ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle (CEP) qui intervient avant le dépôt d'un projet auprès de Transitions Pro pour construire et aider les salariés et des consultants qui interviennent pour aider les salariés à construire, à valider leur projet, à tester le métier.

FBA : Quels sont les métiers les plus plébiscités en ce moment ?

Valerie Rabaey : On est sur des choses assez classiques, mais qui en même temps correspondent aux métiers à fortes perspectives d'emploi en Bretagne. Quand on observe un peu les projets qu'on a financés depuis le début de l'année, on retrouve beaucoup les métiers du soin, du service à la personne notamment. Vous l'évoquions en démarrage d'interview, le métier d'aide soignant c'est un métier qui est fortement envisagé par des personnes venant de tout horizon, qui sont déjà dans le soin et le service à la personne ou dans d'autres secteurs d'activité. Le métier d'infirmier est également un métier sur lequel il y a beaucoup de projets en cours actuellement. Et puis pour en citer un autre, le métier de conducteurs routiers qui est un métier qui est encore fortement envisagé, plutôt par les hommes, mais également également par des femmes.

FBA : Ca vous coûte combien de soutenir un projet ? Il y a un plafond à transition pro Bretagne ?

Valerie Rabaey : Il n'y a pas de plafond mais il y a des priorités. Et qu'est ce que ça coûte ? Évidemment, quand on finance un projet, on va financer l'intégralité du projet, donc on va financer le coût de la formation. Mais on va surtout prendre en charge le salaire de la personne parce que le dispositif qu'on n'a pas nommé, qui s'appelle le projet de transition professionnelle, il permet à un salarié d'être complètement sécurisé pendant le temps de sa formation qui va conserver son salaire, qui va continuer d'être versé par son entreprise. On se chargera de rembourser l'entreprise, on va financer le coût de la formation et on pourra prendre en charge les frais annexes, les transports et la restauration.

FBA : Et l'employeur, justement, il peut refuser l'accès à une reconversion ?

Valerie Rabaey : Non, il peut différer. Il peut estimer que par rapport à sa nécessité de production, ce n'est pas le bon moment. Il peut demander au salarié de reporter son projet. Le coût moyen d'un projet de transition professionnelle, il est entre autour de 28 000 €. D'accord, c'est pas, ce n'est pas un coût insignifiant. Quand on prend en charge un salaire pour une durée moyenne de neuf mois, c'est la réalité de ce qu'on finance.

FBA : Un dernier mot, aujourd'hui c'est la journée nationale de la reconversion. Vous avez prévu des actions ?

Valerie Rabaey : Oui, bien sûr. Nous avons fortement communiqué sur le fait que nos portes sont largement ouvertes. Aujourd'hui, toutes nos équipes sont là pour recevoir les personnes et les informer en commun, en partenariat aussi avec un conseil en évolution professionnelle qui va être là chez nous. Et on attend beaucoup de monde jusqu'à 19 h ce soir.