Reconversion professionnelle : un job dating à Paris pour promouvoir les atouts de la Corrèze

Pour attirer des néo-corréziens, on savait que le département était capable de mettre les petits plats dans les grands, comme en témoignait ce mini-salon de l'agriculture organisé en plein Paris l'an dernier. En ce mois de novembre, le département est célébré à la maison de la Nouvelle-Aquitaine, rue des Pyramides (1er arrondissement). Le département a décidé de changer "légèrement" son fusil d'épaule.

"Bien sûr, il fait bon vivre en Corrèze" analyse Franck Peyret, vice-président du département en charge de la promotion du territoire, "bien sûr, on y mange bien et la vie est agréable. Mais, c'est un peu court comme argument" concède l'élu. Alors, pour contrer la facilité, le département et les différents acteurs ont décidé de lancer une opération "venez travailler en Corrèze".

Les entreprises en demande de nouveaux profils

Du 16 au 18 novembre, un job dating va donc être organisé pour attirer les talents. Plus de 100 de reprises d'entreprises sont prévues et 5 000 offres d'emploi sont à pourvoir. Pour les entreprises corréziennes, l'objectif est de s'aérer également. "On a besoin de nouvelles compétences, et ces nouvelles compétences, on va les avoir en allant les chercher à l'extérieur" souligne Yves Magne, président du MEDEF Corrèze et de l'entreprise Eyrein Industrie. "Pour certains métiers, ce seront des nouveaux savoir-faire et au vu de l'évolution de nos métiers, ces recrutements seront aussi de nouveaux talents" souligne le chef d'entreprise. Son confrère et voisin Gilles Luc, patron de Polytech, pense également que ces nouvelles compétences pourraient permettre "de développer nos entreprises et notre chiffre d'affaire."

Trois jours de rencontre pour les responsables d'agences d'emploi

Le travail, c'est aussi un des potentiels freins pour changer de vie et s'installer dans un autre département. C'est ce que constate Célia Magne, responsable de la toute jeune agence Aquila RH à Brive, même si, pour elle, ce n'est pas le premier : "le premier frein, c'est comment organiser vie professionnelle et personnelle". Mais, comme ses confrères, elle est questionné par rapport à cette question. Cette corrézienne de naissance a alors un atout : parti pour faire ses études dans deux autres métropoles françaises, elle est revenu en Corrèze, fort de ses expériences en RH, pour les mettre au service de sa région de cœur. "J'ai un attachement pour la Corrèze, et oui, je peux utiliser mon parcours personnel pour dire qu'on peut rencontrer de belles entreprises et de beaux acteurs pour peut être s'y implanter définitivement."

Depuis 16 ans, Christophe Raynaud vante lui les mérites de son territoire. Le responsable de l'agence Start People à Brive explique que _"dans notre discours, on parle des attraits de la Corrèze, de son cadre de vie. C'est crucial puisqu__'il y a de plus en plus le projet de vie qui importe dans les recrutements."Présent fin novembre au job dating, il explique que ces temps de rencontre seront utiles, puisque "cette vitrine, on pourra la prouver puisqu'il y aura des employeurs et recruteurs à nos côtés". _

Depuis la dernière opération du département, 60 familles se sont installées en Corrèze. Certains se sont retrouvés à Eyrein Industries. "Le bilan est positif" soulignait Yves Magne, chef d'entreprise comblé car "positif à la fois pour l'entreprise comme pour les personnes qui ont découvert la Corrèze."