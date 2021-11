Reconversion professionnelle : une jeune coiffeuse alsacienne devient ambulancière

"Lors du premier confinement, je me suis dit : allez, maintenant, il faut te lancer". Marion, 24 ans, fait partie de ceux qui ont profité du temps de pause accordé par les confinements pour changer de voie. La Strasbourgeoise avait besoin d'autre chose après neuf ans dans la coiffure. Elle est finalement devenue ambulancière.

Plusieurs années d'hésitation

Ouvrir le coffre, vérifier que tout le matériel fonctionne et attendre qu’on l’appelle à la rescousse … Depuis un mois, voilà sa nouvelle routine matinale. Tout lui plaît dans son nouveau métier.

"On est vraiment proche des gens, on leur apporte notre aide. Il y a un côté social, que j'avais un peu perdu avec la coiffure. Et puis, il y a le travail d'équipe. On est toujours à deux et on change d'équipiers tous les jours."

Avant de trouver sa voie, il y a eu plusieurs années d'hésitation. Notamment pour des raisons financières : "Forcément, en arrêtant son métier, en reprenant une formation, il faut s'attendre à gagner moins. Il faut être lucide pour se projeter".

C'est finalement au moment du premier confinement qu'elle a pris le temps de peaufiner son projet. Elle a d'abord réalisé un bilan de compétences, avant de se lancer dans plusieurs stages, surtout axé autour des métiers de la santé. "On a de la chance de pouvoir bénéficier d'aides de la région notamment. Par exemple, je n'ai pas eu à payer mon bilan de compétences", éclaire la jeune strasbourgeoise.

C'est finalement le métier d'ambulancière qui lui a tapé dans l'œil. "Il n'y a pas une journée pareille que les autres, je pense vraiment avoir trouvé ma voie".

Un élan vers la reconversion professionnelle?

Comme elle plus d'un Français sur deux songerait à changer de métier selon le site nouvelleviepro.fr, spécialisé dans le reconversion professionnelle. Plusieurs agences de formation et de reconversion l'ont aussi constaté, comme AS Formation un organisme présent dans tout le Grand-Est.

"On a un vrai changement de public. Avant la crise sanitaire, c'étaient avant tout des demandeurs d'emplois qui suivaient nos formations. Aujourd'hui, nos conseillers ont plus de rendez-vous avec des salariés qu'avec des demandeurs d'emploi," illustre Anne-Laure Jobst-Venzano, responsable de service.

Le réseau Greta, qui comprend plusieurs agences en Alsace dans le même secteur, estime lui que cet élan vers des reconversions ne date pas d'hier. Les demandeurs d'emplois seraient par ailleurs toujours majoritaires dans les formations. Elle constate en revanche chez les jeunes étudiants, un véritable élan vers les formations en apprentissage.