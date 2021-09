Record d'abandons d'animaux : "Il y a eu un effet Covid", explique le président de la SPA

Invité de France Bleu ce lundi, Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA, fait le bilan d'un été record en termes d'abandons d'animaux. Une augmentation due à la crise sanitaire et aux différents confinements. Entre le 1er mai et le 31 août, 16.894 animaux ont été abandonnés en France.

Un triste record cette année battu en France : le nombre d'abandons d'animaux n'a jamais été aussi élevé. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire et des confinements : beaucoup de Français ont craqué et ont décidé d'acheter un animal, sans pour autant mesurer les conséquences et les responsabilités qui découlent d'un tel acte. 16.894 animaux ont été recueillis par le SPA entre le 1er mai et le 31 août.

"Un nombre historiquement à son plus haut niveau pour une période estivale, soit une augmentation de 7% par rapport au dernier record de 2019", indique l'association dans un communiqué. Parmi les animaux les plus abandonnés : les chats, la SPA en a recueilli et sauvé 30% de plus qu'en 2019. La SPA continue de militer pour la stérilisation des chats errants et suivra de près l'examen d'un projet de loi fin septembre portant sur l'interdiction de la vente d'animaux dans les animaleries.

Invité de Ma France sur France Bleu, Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA, a pointé les effets des confinements sur la hausse des abandons. Il répondait aux questions de Wendy Bouchard.

France Bleu : Les animaux les plus concernés sont les plus petits, ceux qu'on achète en animalerie ou sur internet et on s'en débarrasse quand l'été arrive, c'est ça ?

Jacques-Charles Fombonne : Oui, c'est très clair et nous avons un effet Covid en plus. Les gens ont été contraints de rester chez eux et pour se distraire un peu, ils ont pris ce que l'on appelle des nouveaux animaux de compagnie (NAC) par milliers, achetés sur Internet et dans les animaleries. C'est pour ça qu'on essaye d'interdire la vente des animaux aussi bien sur Internet que dans les animaleries. Nous avons donc eu un flux énorme de petits animaux. Par endroits, le nombre d'animaux abandonnés a triplé et je pense que ça n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous imaginez bien que lorsqu'il s'agit d'abandonner un lapin ou un petit carnivore, on ouvre la portière, on le jette sur l'aire d'autoroute et puis on s'en va. Ce sont des animaux qui, en plus, ne sont pas identifiés. Pas vu, pas pris.

Ces petits animaux et parmi eux les chats sont les principales victimes de ces abandons. 11.000 chats cet été et c'est en augmentation. Vous constatez également une recrudescence d'abandons chez les chatons ?

Oui, absolument. C'est le deuxième effet Covid. Il y a trois effets identifiés qui découlent des confinements, dont celui des maltraitances animales et sur lesquelles nous sommes beaucoup intervenus avec les autorités judiciaires. Il n'y a pas eu de stérilisation, ni au printemps 2020, ni au printemps 2021. Il faut se souvenir qu'un couple de chats peut générer une descendance de 20.000 individus en quatre ans. Donc, à partir du moment où on ne stérilise pas les chats errants, on a une explosion du nombre des portées. Les gens les amènent dans des cartons parce qu'ils les trouvent dans leur jardin, dans leur sous-sol et on est effectivement envahi. Cette année, nous avons eu une augmentation de 21% du nombre de chats abandonnés.

Autre chiffre marquant : cet été sur 4.360 chiens recueillis, 2.000 ont été directement abandonnés dans vos refuges. Est-ce qu'il y a quand même une gêne et de la culpabilité chez ces propriétaires ?

Oui, bien sûr. Mais il faut savoir que les salariés de la SPA ont reçu comme directives de ne jamais faire la morale. On comprend que les gens veuillent abandonner leurs animaux, les raisons ne nous appartiennent pas. Je préfère infiniment qu'ils les abandonnent en les amenant dans nos refuges plutôt que de les accrocher à une grille sur une aire d'autoroute. C'est un long débat mais la lutte contre l'abandon, c'est la stérilisation, c'est l'identification des chiens et des chats et c'est l'interdiction de la vente des animaux comme une marchandise en dehors des éleveurs et en dehors des associations.