Record de chaleur battu à Rouen ! Le dernier datait de 1990 !

Rouen, France

Les compteurs de Météo France se sont affolés ce mercredi. Du jamais vu pour un 27 février ! Et un record vieux de 1990 battu. "Nous avons relevé ce mercredi, et sous abri, une température de 19,2 degrés à notre station de Rouen-Boos. C'est un nouveau record, le précédent datait de 1990, il était de 18,9 degrés", explique une prévisionniste de Météo France.

Record battu ce mercredi à Rouen mais pas à Evreux dans l'Eure où le thermomètre a grimpé quand même jusqu'à 18 degrés. Le record de 19,2 degrés n'a pas été battu.

Que calor !Record de température battu à Rouen aujourd'hui : 19,2 degrés sous abri. Le précédent record (18,9 degrés) datait de 1990, il y a 29 ans.

Et il y a pile un an, le 27 février 2018, il faisait au maximum - 0,8 degré à Rouen... pic.twitter.com/ikQFvzXbUt — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 27, 2019

Et signe que le climat se détraque, il y a pile un an, la température relevée à Rouen était de -0,8 degré. Donc la doudoune et les gants, alors que ce mercredi les tongs et débardeurs étaient de sortie !

Le thermomètre n'a pas arrêter de monter depuis quelques jours, il chutera demain. Et aura pour avantage de faire baisser le niveau de pollution. Le seuil d'alerte, qui avait été déclenché pour mercredi par la préfecture de Seine-Maritime, est donc levé pour jeudi matin.