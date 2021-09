Record de chaleur en septembre à Paris : du jamais vu depuis l'après-guerre

"C'est enfin l'été ! " s'exclame un livreur à vélo allongé au soleil, sur la pelouse des Invalides pour sa pause déjeuner. " J'ai de la chance d'avoir posé mes vacances début septembre " reconnaît une touriste suisse, de passage à Paris pour quelques jours. " Et c'est la première fois que je peux visiter la Tour Eiffel sans faire la queue" s'étonne-t-elle.

La Tour Eiffel attend ses visiteurs lors du pic de chaleur de septembre. © Radio France - Sarah D'hers

Avant le retour des orages en fin de semaine, la France connaît des températures très élevées, avec une dizaine de degrés au-dessus de la moyenne de saison. Le thermomètre brûle à Paris, 30 degrés depuis dimanche. Les températures vont continuer d’être très fortes ce mardi et de battre des records.

Phénomène classique de la goutte froide

Selon Météo France, cela s'explique par une masse d'air chaud venue du Maghreb. " Un phénomène météorologique plutôt classique, ça s'appelle la goutte froide " explique le prévisionniste Tristan Amm, de Météo France, ce qui n'est pas une conséquence du réchauffement climatique. Circulant à haute altitude, ces gouttes froides, ces dépressions atmosphériques "attirent les vents alentour" et surplombent " les masses d’air chaud situées plus près du sol qu’elles soulèvent et refroidissent."

Record de chaleur à Paris en septembre depuis 1947-1948

Comme le souligne le prévisionniste Tristan Amm, de Météo France, Paris vit une situation météorologique remarquable avec quatre jours consécutifs à 30 degrés. Cela ne s’est jamais produit depuis que la station météorologique de référence dans la capitale a été déplacée dans le parc Montsouris après la guerre, explique François Jobard, de Météo France sur son compte Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avec 12 jours à plus de 30°C, l’année 2021 en comporterait alors plus que la moyenne des années de la période 1981-2010.