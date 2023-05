Record de fréquentation battue pour la Foire de Tours avec plus de 360.000 entrées

"C'est une marque de confiance de la part des Tourangeaux." Voilà comment Géraud Lanièce, le directeur général délégué de Tours Evènements, explique l'exceptionnelle édition 2023 de la foire de Tours, qui s'est achevée ce dimanche 14 mai. Avec plus de 360.000 entrées - les chiffres définitifs seront communiqués plus tard -, elle a battu un record de fréquentation. Jusqu'ici, il datait de 2019, avec environ 350.000 entrées.

ⓘ Publicité

Cette foire, dont c'était la 102e édition, consolide ainsi sa troisième position au niveau national, après Paris et Marseille. "C'est le plus gros évènement commercial en Région Centre", poursuit Géraud Lanièce, qui note que le contexte inflationniste a peut-être joué un rôle dans cette fréquentation record. "On a toujours dans l'idée qu'à la foire, on fait de bonnes affaires et c'est ce qu'on a pu observé. Le point très important, c'est que l'entrée est gratuite - quand d'autres en France font payer - et on y est très attaché. La foire ne nous appartient pas, elle appartient à la population. Et c'est très important de conserver cet esprit."

Plus de 10.000 visiteurs le week-end au village gastronomique

Le village gastronomique a également très bien fonctionné. Il a accueilli en moyenne plus de 10.000 visiteurs les soirs de week-end . Lui aussi devrait battre un record de fréquentation en cette année 2023.