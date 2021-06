Records de chaleur battus en Provence en ce début du mois de juin

La chaleur s'est installée finalement très rapidement dans la région nous nous sommes retrouvés plongés dans une ambiance estivale dès le début du mois. Cela fait quinze jours qu'il fait chaud et même très chaud, la preuve par les chiffres. Plusieurs records de chaleur ont déjà été battus. La première quinzaine de ce mois de Juin est la plus chaude jamais relevée sur la station d'Istres avec 23,7° de température moyenne.

Normalement à cette période de l'année il fait environ entre 17/18 degrés la nuit et environ 27/28 la journée, là on est plus sur 20/21 degrés la nuit et 32/33 degrés la journée. On a des températures totalement estivales alors qu'on est à peine mi-juin - Paul Marquis "Météo du 13"

Ce qui est aussi étonnant c'est la durée de l'épisode, cela fait donc 15 jours qu'il fait chaud, nous sommes passés d'un mois d'avril automnale à un mois de juin estival : "la chaleur est arrivée d'un seul coup, fin mai". Le météorologue Paul Marquis, fondateur de la page Facebook "Météo du 13" qui assure que les records de chaleur tombent chaque année de plus en plus tôt, il va même jusqu'à dire qu'on pourrait vivre dans 10 ou 15 ans la canicule au mois de mai !

Chaque été qui va venir sera sans doute plus chaud et plus sec que le précédent. Plus on avance dans les années plus on voit que les températures vont pouvoir s'élever. Peut-être qu'en 2030-2040/2050 on pourra peut-être dépasser 50 degrés en France