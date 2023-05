Recours à la justice en Isère : "Il y a un non-recours de l'accès au droit assez important"

En cette journée nationale de l'accès au droit, un forum est organisé ce mercredi 24 mai à Grenoble, place Victor Hugo, pour inciter les citoyens de faire appel à la justice. Aux mannettes, le conseil départemental de l'accès au droit (CDAD) de l'Isère et sa présidente, Anne Auclair Rabinovitch.

ⓘ Publicité

" Nous savons qu'il y a un non-recours de l'accès au droit assez important et nous sommes aussi là pour donner des conseils aux gens ou des orientations, par exemple vers les caisses d'allocation sociales ". On estime par exemple que 30% des Français qui auraient droit au RSA ne le demandent pas. " On les oriente aussi vers les finances publiques, en matière de droit fiscal qui parfois est très compliqué ".

Le Conseil départemental de l'accès au droit (CDAD) regroupe plusieurs structures et organise des consultations juridiques gratuites, anonymes et confidentielles dans différents endroits du département (point d’accès au droit, Maisons de Justice et du Droit, maisons France services, etc). " Tous les sujets doivent pouvoir être abordés, y compris les violences intrafamiliales ou le conflit que vous pouvez avoir avec votre voisin "