Recours contre l'arrêté du préfet interdisant une manifestation pro palestinienne à Montpellier

La Coalition Montpellier contre l’apartheid appelait à manifester ce samedi après-midi à Montpellier pour "dénoncer l’apartheid israélien et en soutien avec la Palestine", sur la place de la Comédie. Ce vendredi matin, un référé-liberté a été déposé par les organisateurs auprès du tribunal administratif de Montpellier contre l'arrêté pris, la veille, par le préfet de l'Hérault interdisant cette manifestation. La décision devrait être rendue, au plus tard, dans la soirée.

ⓘ Publicité

"Une vingtaine d’associations, issues en partie de la mouvance d’extrême gauche" selon le préfet

Raison invoquée par le préfet : le trouble à l'ordre public "dans un contexte international particulièrement sensible lié au conflit israélo-palestinien et pendant le déroulement de la fête juive de Chavouot" indique Hugues Moutouh dans un communiqué en redoutant "la transposition à Montpellier d’un conflit international et la tenue de discours discriminants incitant à la haine envers une population à raison de son appartenance à une nation, race ou religion déterminée."

"Arguments honteux et indignes d’une démocratie" selon une association membre du collectif

Arguments qui ont fait bondir les organisateurs qui estiment, dans un communiqué, que "quand l’État français soutient l’Ukraine ou quand la mairie de Montpellier affiche sur son fronton sa 'solidarité avec les Iraniens et Iraniennes contre l’obscurantisme', personne ne les accuse d’importer ou de transposer ces conflits en France, pas plus qu’on ne les accuse de discours discriminants incitant à la haine envers une population".