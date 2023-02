Recrudescence d'accidents mortels en Haute-Garonne, 13 personnes tuées en 2023

Soyez prudents sur la route en ce week-end de vacances scolaires, il y a du monde et donc plus de risques d'avoir un accident. Une vingtaine de policiers se sont postés au péage nord dans le sens Toulouse-Tarbes pour contrôler les automobilistes.

Un début d'année très meurtrier

Ces deux premiers mois de l'année 2023 en Haute-Garonne ont d'ailleurs été plus accidentogène si on les compare aux mêmes périodes des dernières années. "On comptabilise 13 décès depuis le début de l'année, entre le 1er janvier et le 19 février 2023, annonce Marc Zarrouati, le directeur de cabinet du préfet de la région Occitanie.

C'est malheureusement toujours le même trio infernal : la vitesse, l'alcool et la consommation de stupéfiants, qui en est responsable. L'année dernière, il y en avait trois de moins sur la même période. En 2019 : sept de moins, ça commence à faire beaucoup. On est sur un début d'année très meurtrier."

De manière plus générale en Haute-Garonne, comme au niveau national, la grande majorité des tués dans des accidents sont des hommes : à hauteur de 77%.

Éthylotests, jumelles radar et contrôle des papiers, Patrick Caron, commissaire de police (au sein de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne) était en charge de ce gros dispositif. "28 policiers mobilisés, avec des effectifs spécialisés dans la lutte contre l'insécurité routière, renforcés par 13 CRS motards", détaille le commissaire. En une heure de contrôle, une dizaine de personnes ont été verbalisées pour des excès de vitesse.