Recrudescence de moustiques en Provence : la faute aux orages, explique un expert

Vous l'avez sûrement observé si vous habitez en Camargue ou près de l'étang de Berre : une recrudescence des moustiques depuis la mi-août ! La faute aux gros orages qui ont frappé la Provence, explique un spécialiste sur France Bleu Provence.

"À partir du 14 août, notamment à l'embouchure du Grand Rhône, on a observé des cumuls de précipitations très importants qui ont submergé des zones humides qui étaient sèches. Les femelles pondent leurs œufs quand les zones humides sont sèches, et après un assec estival, quand on a ce type de précipitations, on observe des densités larvaires qui sont très fortes", explique Jean-Claude Mouret, coordinateur opérationnel de l'EID (Entente interdépartementale pour la démoustication) en zone Méditerranée.

Le vent n'a pas aidé aux opérations de démoustication

Et double peine : malgré les opérations de démoustication, les conditions météo n'ont pas aidé. "Nous avons déclenché un certain nombre d'actions de lutte, que ce soit par voie aérienne ou terrestre, depuis le 13 août jusqu'à la semaine dernière, pour essayer de maitriser au maximum ces éclosions larvaires, continue Jean-Claude Mouret. Mais parce qu'on a été confrontés à des conditions difficiles, du vent, on a observé un nombre important d'émergences de moustiques adultes, malgré les traitements."

Alors faut-il s'attendre à une rentrée remplie de moustiques ? Encore une fois, tout dépendra de la météo. "On sait que les moustiques adultes aiment les températures élevées, l'humidité, les vents faibles". Un retour des orages est prévu mardi en Provence.