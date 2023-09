Recrutement des animateurs : "Les jeunes ne cherchent plus d'argent de poche mais un moyen de vivre dignement"

C'est le plus important centre de loisirs de Meurthe-et-Moselle. La MJC Desforges, à Nancy, accueille entre 60 et 120 enfants par jour les mercredis et pendant les vacances scolaires. Elle a besoin d'une quinzaine d'animateurs toute l'année. Et elle recrute actuellement, non sans difficultés.

A tel point que la MJC a adressé un mail à ses 1 500 adhérents pour relayer son appel : "Rejoignez-nous, on recrute" avec un bandeau "Urgent". "C'est dramatique quand on est obligé de tirer toutes les sonnettes d'alarme pour dire il nous faut du monde pour faire vivre nos projets, ça devient très très compliqué", se désole Jean-Luc Nicolle, directeur du secteur enfance à la MJC Desforges.

Jean-Luc Nicolle, directeur du centre de loisirs de la MJC Desforges © Radio France - Isabelle Baudriller

Il recherche des jeunes titulaires du BAFA ou en situation de stage pratique, "des gens qui ont envie de s'engager, de s'investir". Mais lui-même en convient : cet investissement est mal rémunéré, 42€29 bruts par jour pour 80 jours maximum, selon le Contrat d'Engagement Educatif (CEE).

Contrat aujourd'hui très critiqué. "Quand on parle des difficultés liées au coût de la vie, ça touche de plein fouet les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ne cherchent plus de l'argent de poche quand ils sont étudiants mais un moyen de financer des études et de vivre dignement. Les parents ne sont plus derrière", souligne Jean-Luc Nicolle.

L'avenir même des centres de loisirs en question

Un constat partagé à la MJC Beauregard, également à Nancy, par la coordinatrice des animations Laurie Lambing. "On voudrait bien les rémunérer plus mais à qui on répercute le coût d'un salaire ? Forcément, ça va être aux parents. Or, le prix d'une journée au centre de loisirs coûte déjà suffisamment cher, on est autour de 20-25€ en fonction des structures", explique-t-elle. A ce frein de la rémunération pour les candidats s'ajoutent les emplois du temps à la fac qui libèrent peu de mercredis désormais et le coût du BAFA, environ 1 000€.

Laurie Lambing, coordinatrice des animations à la MJC Beauregard à Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

La MJC Beauregard accueille 40 enfants au maximum © Radio France - Isabelle Baudriller

Laurie Lambing s'estime chanceuse : à la MJC Beauregard, elle dispose de deux animateurs permanents et son équipe de six personnes au total est constituée. Mais pour combien de temps ? Faudra-t-il en arriver à accueillir moins d'enfants, faute d'animateurs ? "C'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on doit recruter. Plus les années passent, plus on se pose la question du devenir des centres de loisirs."