Recyclabulle renaît de ses cendres avec un nouvel entrepôt à Saint-Fiel

"C'est plus accessible, c'est plus pratique et c'est plus grand", explique Aurélie Carmeille, la coordinatrice de l'association creusoise Recyclabulle. Leur ancien entrepôt a brûlé en décembre dernier. Les 40 bénévoles ont pu, depuis une quinzaine de jours, reprendre leurs activités de tri dans un nouveau local à Saint-Fiel, au 22 Laschamps de Chavanat, près de la jardinerie.

Un aménagement temporaire

Pour Mylène, bénévole depuis quelques mois, l'incendie a été un coup dur. Mais ce nouvel entrepôt est plus pratique selon ses dires. "Ici, chacun a son espace et on se marche moins dessus", détaille-t-elle. Des propos confirmés par d'autres bénévoles comme Mahmoud : "on est moins à l'étroit et on a plus de lumière".

Jacques Sautot est le vice-président de l'association. Et finalement, investir ce nouveau bâtiment est une aubaine. "L'isolation est meilleure, les portes sont électriques, tout est plus facile", insite-t-il. Pourtant, les aménagements en cours dans les anciens établissements Pichon ne sont que temporaires. "En parallèle des aménagements de ce bâtiment on va effectuer des travaux dans l'ancien local pour pouvoir le réintégrer d'ici un an", souligne Aurélie Carmeille. Des travaux qui seront en partie pris en charge par les assurances.

Des nouveaux locaux, ça ne veut pas dire plus de bénévoles alors l'association appelle les volontaires à s'engager. "On a toujours besoin de bras pour nous aider", conclut Mahmoud au milieu de ses vinyles d'occasions.

Les nouveaux locaux de Recyclabulle se trouvent dans les anciens établissements Pichon. © Radio France - Julia Beaufils

Les bénévoles de l'association ont repris du service. © Radio France - Julia Beaufils