Recyclage : le tri sélectif encore insuffisant dans le Nord-Finistère

Le tri sélectif progresse dans le Nord-Finistère mais pas assez vite. Près de neuf mois après l'extension de la collecte à tous les emballages ménagers, l'usine Triglaz, qui reçoit le contenu des poubelles jaunes de 570.000 habitants de Morlaix à Crozon, n'a enregistré qu'une maigre augmentation du volume traité, en tout cas bien moins que prévu.

La moitié des recyclables sont incinérés

"On n'a pas encore le niveau d'apport souhaité, confirme Stéphane Baron, le directeur général de Sotraval. Je pense qu'il y a une inertie au niveau des citoyens. Il faut comprendre cette mécanique d'extension des consignes de tri, il faudra un certain temps avant que les choses prennent. On a bon espoir d'aller récupérer une grande partie des tonnages qui se trouvent encore dans la poubelle grise et qui représentent aujourd'hui autant que ce qui est apporté ici."

Plus on trie ses déchets, moins cela coûte cher à la collectivité. La valorisation coûte actuellement en moyenne 187 euros la tonne dans le Nord-Finistère. © Radio France - Nicolas Olivier

Sept millions d'euros ont été investis l'an dernier et 20 postes ont été créés pour adapter l'usine de Plouédern à une montée en puissance, mais la capacité théorique de 35.000 tonnes par an est encore loin d'être atteinte. Pour l'élu écologiste Ronan Pichon, co-président de Sotraval et vice-président de Brest Métropole, "il y a un chemin énorme à faire." En quantité mais aussi en qualité de tri puisque 15% des déchets qui arrivent à Triglaz n'ont rien à y faire (contre 17% en 2020).

Mieux sensibiliser les citoyens

Manifestement, les nouvelles consignes ne sont pas encore bien intégrées par la population. Les neuf communautés de communes actionnaires de Sotraval vont devoir imaginer de nouveaux moyens de communication pour sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques.

Certaines collectivités sont plus en retard que d'autres, comme la communauté de communes du Pays des Abers dont les habitants n'ont pas de poubelle jaune individuelle. Le choix de miser sur les points d'apport volontaire s'est avéré être un frein au tri sélectif : l'établissement de Plabennec affiche seulement 35 kg d'emballages collectés par an et par habitant. Près de deux fois moins que certains territoires voisins.