8 mars : redécouvrez les femmes basques oubliées par l'histoire avec trois expositions à Bayonne

Les portraits de Marga D'Andurain, Mademoiselle de Montansier, Inessa de Gaxen, Madeleine de Jaureguiberry et Marguerite de Gramont (de gauche à droite) sont affichés devant la sous-préfecture de Bayonne.

Les Bask'elles, branche féministe de l'association Les Bascos, propose à partir du mardi 8 mars de parler de ces femmes basques, victimes d'un processus d'invisibilité créé par une histoire écrite par les hommes. Des portraits visibles devant la sous-préfecture de Bayonne, sur la place de la Liberté, et au musée basque.

Les "femmes audacieuses et indociles"

Devant la sous-préfecture de Bayonne, les passants pourront découvrir l'histoire de cinq femmes "audacieuses et indociles":

Inessa de Gaxen, née en 1566 à la Bastide Clairance, a été accusée de sorcellerie et jetée sur une embarcation battue par les flots de la Bidassoa.

et jetée sur une embarcation battue par les flots de la Bidassoa. Marga D'Andurain, née en 1893 à Bayonne, a été la première femme occidentale à se rendre à la Mecque.

à se rendre à la Mecque. Madeleine de Jaureguiberry, née en 1884 à Alos, s'est engagée dans les deux Guerres Mondiales pour soigner et défendre les plus faibles, tout en créant un groupe et des cours de langue basque pendant les années de paix.

pendant les années de paix. Marguerite de Gramont, née en 1920 à Paris, se battra aux côtés des deux grandes figures de la résistance basque : Catherine Aguirre et Florentino Goikoetxe

: Catherine Aguirre et Florentino Goikoetxe Mademoiselle de Montansier, née en 1730 à Bayonne, lassée de l'existence noble parisienne, devient l'une des figures incontournables du théâtre français.

Les résistantes sur la place de la Liberté

Place de la Liberté, Les Bask'elles ont retrouvé la trace et l'histoire partiellement effacées de résistantes de la Seconde Guerre Mondiale. "Dont Coralie Labourdette et sa boutique de modiste rue d'Espagne qui était le QG des organisations de la Résistance", indique Michaëlla Clapisson, coordinatrice des Bask'elles.

Autres portraits de résistantes à retrouver devant l'hôtel de ville de Bayonne, ceux des sœurs sur Garazi qui faisaient partie des organisations de passeurs. Mais aussi deux résistantes basées à Sare. Et une autre d'Hendaye qui a participé à la lutte armée.

Les "extraordinairement ordinaires" au musée Basque

Dernière exposition cette fois-ci au musée Basque, toujours à partir du mardi 8 mars. Une exposition bien particulière puisqu'elle se passera sous la forme de rencontres entre cinq "héroïnes du quotidien" locales et le public, dont Josette Erramun, patronne du bar du marché à Bayonne.

Trois événements qui ont été difficiles à mettre en place. "C'est un travail de longue haleine, reconnait Michaëlla Clapisson. Les femmes sont invisibilisées parce qu'on ne les autorise pas à prendre une place. En même temps, par leur éducation, elles ne la prennent pas. Donc, effectivement, on s'appuie sur des historiens locaux, sur une démarche participative et sur nos propres recherches pour arriver à trouver ces femmes-là."

Des portraits qui permettront, peut-être, de remettre un peu plus d'idéaux féminins dans la tête des petites filles et plus de visages féminins dans les livres d'histoire.