Redevance incitative : dans ce village de Dordogne, ils gardent le porte-à-porte pour collecter leurs déchets

On pourrait comparer Saint-Laurent-des-Hommes au petit village gaulois qui résisterait à l'envahisseur : les points d'apport volontaires (PAV). Dans cette commune près de Mussidan, le porte-à-porte (PAP) reste le système de collecte de déchets, quand dans la majorité du département les habitants doivent aller déposer leurs poubelles dans des conteneurs communs, avec un forfait d'ouvertures par an pour les sacs noirs, depuis la reprise de la gestion par le syndicat mixte des déchets en Dordogne (SMD3).

Les élus municipaux de Saint-Laurent-des-Hommes ont lancé un audit en 2018 où tous les habitants avaient été consultés : ils devaient choisir entre les PAV ou le PAP, tout en sachant que le passage des éboueurs devant chaque maison est 35 % plus cher. La grande majorité des Saint Laurentais avaient préféré garder le système du PAP.

Une ville propre

Quatre ans plus tard, Florence ne regrette pas : "Je préfère cela que dans les conteneurs, parce que nous nous sommes aperçus que dans les communes où il y a des conteneurs, les poubelles sont à côté." La commune reste propre et elle apprécie. En revanche, les déchets s'entassent chez les riverains, comme chez Joël. "À cette période hivernale, ce n'est pas forcément gênant de stocker les poubelles sous le hangar, raconte le retraité.

"Il a fallu adopter un double système de poches, une grande poche dans laquelle nous mettons les petites poches." Les levées en PAP ont lieu onze fois dans l'année, soit moins d'une fois par mois, contre une fois toutes les semaines auparavant. "J'ai la hantise de voir arriver l'été, les mois de mai et juin, poursuit l'ancien militaire, et de voir sortir les petites bêtes de nos poubelles. C'est fort probable."

Des tarifs "trop élevés"

Joël et sa femme Sylvie vont désormais payer 334 euros par an de redevance incitative. Des nouveaux tarifs qu'ils estiment trop élevés, comme Colette, une ancienne aide soignante à la retraite. "J'ai commencé à 145 euros sur les impôts, se souvient-elle. Après cela a été 175 et [en 2022], c'était 195. Là, avec le SMD3, c'est 250 euros pour une personne. C'est un peu affolant et ce n'est pas normal d'avoir ce prix là pour la collecte des déchets."

Colette aurait aimé un tarif préférentiel parce que Saint-Laurent-des-Hommes accueille l'un des centres de gestion des déchets de Dordogne. Les habitants subissent les odeurs et les passages réguliers des camions poubelles.

"Je mise sur le civisme"

Le maire de Saint-Laurent-des-Hommes, Michel Donnette, espère que l'année prochaine le paiement de la taxe incitative pourra se faire en mensualisations, pour aider justement les habitants dans la gestion de leur budget. Pour cette première année, ils sont obligés de la payer en une seule fois, ou en trois fois si la démarche vient des administrés.

L'édile reconnaît d'ailleurs la "souplesse" que permet le PAP. "C'est un confort", souligne-t-il. "J'espère seulement que les gens prouveront que nous pouvons aussi faire du PAP éco-responsable, continue Michel Donnette, puisque c'est cela qui est renvoyé : les gens trient plus lorsqu'ils sont en PAV que lorsqu'ils sont en PAP. Je mise sur le sens du civisme de mes concitoyens pour prouver le contraire."

À Lambras, dans le Bergeracois, le maire, Michel Terreaux, a également décider d'interroger ses administrés, puisque la commune doit suivre le système proposé par le SMD3 dès 2025. Il a donc mis en place une consultation citoyenne pour inviter ses habitants à choisir entre le PAP et les PAV, en déposant leur choix dans une urne scellée entre ce lundi 16 janvier 2023 et vendredi 20 janvier à midi.