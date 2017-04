Redevance incitative dans le Montbardois, les habitants veulent bien trier plus mais pas payer plus

La communauté de communes du Montbardois teste la redevance incitative à la levée depuis le début de l'année. En théorie, c'est pour inciter les habitants à trier leurs déchets. Récemment une facture fictive a été adressée aux habitants, et beaucoup d'entre eux, c'est une mauvaise surprise.

Depuis le début de l'année, la communauté de communes du Montbardois expérimente la redevance incitative à la levée. Le principe, c'est que pour les ordures ménagères, les déchets non triés, il n'y aura qu'une levée par mois proposée par la communauté de communes. S'il en faut plus, et donc s'il y a plus de déchets que prévu, les particuliers paieront des suppléments.

Objectif: réduire les déchets ménagers

L'objectif c'est donc d'inciter les habitants à trier leurs déchets, et donc à produire moins de déchets ménagers. Récemment, une facture fictive a été adressée aux habitants, pour leur montrer ce qu'ils risquent de payer. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est une mauvaise surprise. La facture passe parfois du simple au double comme pour Françoise, une habitante de Marmagne, à quelques kilomètres de Montbard, qui explique "au premier semestre 2016, on a payé 135 euros pour sortir nos poubelles toutes les semaines, avec la simulation, ça doit faire 250 euros, ça a presque doublé !".

Les factures fictives reçues récemment ont été une mauvaise surprise pour une majorité d'habitants © Radio France - Stéphanie Perenon

Effets pervers du système

Les habitants ont pourtant fait des efforts. Xavier habitant de Crépand, précise "je trie davantage, je sors moins les poubelles, je fais gaffe." Car le système il en convient est une bonne chose pour la planète, mais il a des effets pervers, "il y a des gens qui du coup mettent leurs poubelles dans celles des autres ou des gens qui laissent leurs poubelles en bord de chemin."

Armande, elle est plus catégorique, elle peste contre ce système qui encourage les décharges sauvages et qui ne récompense pas les efforts d'une majorité.

"On joue le jeu on est bon citoyen et on est plus pénalisé qu'avant!" - Armande, une montbardroise

Le sujet est en tout cas sensible dans le Montbardois et certains élus, préfèrent s'exprimer sous couvert d'anonymat, "on est d'accord pour trier plus mais pas pour payer plus"'. Ils réclament tout de même un peu de temps pour installer le système et rectifier les erreurs.

Philosophe, Patricia de Saint-Rémy, estime "qu'il faut un peu plus de recul, c'est parfois difficile à accepter ce qui est nouveau, on va voir."

Les habitants du montbardois seront en tout cas fixés courant juin , avec la réception de leur première facture cette fois bien réelle !