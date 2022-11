Redevance incitative en Dordogne : découvrez combien vous allez payer pour vos déchets

La facture sera plus salée que prévue. Le syndicat mixte des déchets en Dordogne (SMD3) a annoncé ce lundi la grille tarifaire de la redevance incitative, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, dans la grande majorité des communes du département. A partir de l'an prochain, les Périgourdins paieront en fonction des déchets qu'ils produisent. Chaque famille paie un forfait fixe, en fonction du nombre de personne par foyer. Ce forfait autorise un nombre limité de dépôts de poubelles dans les points d'apport volontaire. Si vous dépassez la quantité de poubelles autorisée, chaque dépôt supplémentaire est facturé. Et les tarifs sont plus élevés qu'annoncés.

ⓘ Publicité

Des tarifs plus élevés que prévu

Pour une famille de deux personnes par exemple, il faudra débourser près de 245 euros par an, pour jeter 26 poubelles de 60 Litres. Le SMD3 avait annoncé 178 euros. Ca représente plus de 35% d'augmentation. Une personne seule sera de son côté facturée 192,5 euros par an, contre 178 euros annoncés. Pour déposer une poubelle supplémentaire, on passe de 3 euros à 5 euros.

La grille des tarifs de la redevance incitative en Dordogne

loading

Le SMD3 assure qu'il est obligé d'augmenter les tarifs initialement prévus, à cause de l'explosion des prix de l'énergie. "L'augmentation du prix du gazole c'est une hausse de 1 million d'euros pour le SMD3, explique Pascal Protano, le président du syndicat mixte. Un camion qui coûtait 250.000 euros, on le paie 300.000 euros maintenant." Les salaires des fonctionnaires ont aussi augmenté, avec la hausse de l'indice. Enfin, la taxe d'enfouissement des déchets est aussi en augmentation. "Même si les points d'apports volontaires permettent de dépenser moins de carburant que la collecte porte à porte et même si la redevance incitative permet plus d'efficacité, les charges augmentent quand même, précise Sylvain Marty, le directeur du SMD3. Avec l'ancien modèle, les coûts auraient été encore plus élevés."

Des gagnants et des perdants avec la redevance incitative

Est-ce qu'avec la redevance incitative nous allons payer plus ou moins qu'actuellement, avec la taxe d'ordure ménagère ? Ca dépend de chaque situation. Certains vont dépenser moins et d'autres vont voir la facture grimper. Une personne âgée qui vit seule dans sa grande maison va dépenser moins. Car avant la taxe d'ordure ménagère était calculée en fonction de la valeur de son logement. Mais pour une famille de cinq personnes, la facture sera mathématiquement plus salée.

Seuls les poubelles noires, celles des ordures ménagères, sont concernées par la redevance incitative. Les poubelles jaunes, pour le carton, le papier ou le plastique, ne sont pas facturées. Comme celles du verre.

Ces tarifs ont été approuvés par un vote de principe ce lundi 7 novembre lors d'un conseil syndical. Ils doivent encore être officiellement validés le 16 novembre prochains.