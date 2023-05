Redevance incitative en Dordogne : un collectif demande le retour à l'ancien système de collecte des déchets

Le collectif de lutte déchets 24 appelle les mécontents de la redevance incitative et des points d'apports volontaires à se réunir pour une réunion publique ce jeudi 25 mai à Périgueux, à 18h30. Ce collectif regroupe quatre associations : la Sepanso, l'APF France Handicap, Attac et la CGT retraités, dénonce un système "catastrophique" et souhaite que le syndicat mixte qui gère les déchets, le SMD3, fasse machine arrière.

Un service "dégradé" et une facture "alourdie"

Jacques Teyssier est membre du collectif, il estime qu'il y a une exaspération de la part des habitants qui viennent de recevoir leurs factures. "Il s'agit de factures extrêmement lourdes par rapport à un service dégradé par rapport à avant". Il estime qu'environ 25 communes ont voté des motions pour dénoncer le passage à la redevance incitative et pour "trouver d'autres solutions". Cela passe par exemple par le retour à une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avec une part incitative. Selon le collectif, c'est toujours possible.

Le collectif de lutte déchets 24 a prévu de rencontrer le mardi 30 mai, le président du SMD3, Pascal Protano.