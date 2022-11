Redevance incitative en Dordogne : vous pourrez donner une partie de votre forfait aux adultes incontinents

Comment faire pour déposer ses poubelles dans les containers quand on est trop âgé ou handicapé ? Sa facture de collecte des déchets explose-t-elle si on est obligé de porter des couches ? Ce sont toutes les questions que se posent les personnes âgées en Dordogne à deux mois de la mise en place de la redevance incitative dans le département. A partir du 1er janvier 2023, il faudra payer un forfait annuel pour un nombre limité de poubelles jetées. Le syndicat mixte des déchets (SMD3) a annoncé la grille des tarifs ce lundi, et présenté une série de mesures à destination des personnes âgées.

Un système de dons pour offrir des crédits supplémentaires aux personnes incontinentes

La proposition la plus surprenante est sûrement celle à destination des adultes incontinents, qui craignent de payer très cher à cause de leurs couches. Le SMD3 veut mettre en place une "caisse de solidarité". Si vous ne dépensez pas tout votre forfait annuel de dépôts de déchets, et que vous souhaitez en faire bénéficier les autres, vous pouvez vous inscrire sur une liste, en appelant le SMD3. Vous figurez alors sur une sorte de "liste des donateurs".

De l'autre côté,une personne incontinente peut aussi joindre le syndicat des déchets pour prévenir de sa situation. Une commission médico-sociale analyse son dossier. Et elle peut ensuite bénéficier de crédits supplémentaires gratuits. "J'étais moi-même surpris de cette proposition au début, raconte Pascal Protano, le président du SMD3. Mais j'ai rencontré plusieurs Périgourdins satisfaits de savoir qu'ils pouvaient être généreux et faire bénéficier les autres de leur crédits supplémentaires."

Le système repose en revanche sur l'idée que de nombreux habitants n'utiliseront pas tous leur forfait. Par ailleurs, seuls les adultes incontinents sont concernés. Une famille avec des enfants en bas âge ne pourra pas bénéficier de ce système de dons.

Les aides à domicile mises à contribution

Pour les personnes handicapées ou les personnes âgées en manque d'autonomie, il peut être impossible de déposer ses poubelles dans les containers. Dans ce cas, les aides à domicile seront chargées de le faire. "Cela fait partie de leur missions habituelles", argumente le SMD3. Le syndicat va signer des conventions avec les organismes qui emploient les aides à domicile. Elles seront équipées de badge spécifiques et de sac prépayés.

Si le foyer n'a pas d'aide à domicile, un système de collecte en porte à porte sera possible mais sous condition. Il faut être titulaire de la "carte mobilité inclusion".

Le SMD3 envisage aussi de créer un fonds de solidarité, en partenariat avec le département, pour aider les foyers démunis si leur facture de redevance incitative est trop élevé.