Redevance incitative : trois communes de Dordogne veulent quitter le SMD3 pour la collecte de leurs déchets

C'est une sorte de Brexit de la collecte des poubelles en Périgord : trois communes du Terrassonnais, Peyrignac, Beauregard-de-Terrasson et Villac, demandent à quitter le syndicat mixte des déchets en Dordogne (SMD3) pour rejoindre le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de Brive, en Corrèze. Le SIRTOM propose un porte-à-porte et incinère les ordures ramassées devant chaque maison à Saint-Pantaléon-de-Larche, ville corrézienne située à la frontière avec la Dordogne.

ⓘ Publicité

Cohérence géographique

La demande des trois communes du Terrassonnais a été actée en conseil communautaire le jeudi 2 mars 2023. "Ce n'est pas le débat des ordures ménagères" en Terrassonnais, indique Dominique Bousquet, le président de la communauté de communes. "C'est simplement que, géographiquement, ce n'est pas très cohérent que [les habitants de Peyrignac, Beauregard-de-Terrasson et Villac] soient avec le SMD3. Il serait plus cohérent qu'ils rejoignent les anciennes communes du Terrassonnais qui sont parties sur Brive", détaille-t-il. Ces trois villages sont en effet à quelques kilomètres à peine de la Corrèze et surtout, elles sont enclavées parmi d'autres communes du Terrassonnais, déjà rattachées au SIRTOM.

"Il y a eu un accord entre le SIRTOM de Brive et le SMD3 qui autorise ces trois communes à aller à Condat[-sur-Vézère], à la déchetterie gérée par le SIRTOM de Brive, poursuit Dominique Bousquet. Aujourd'hui, c'est donc une extension de ce qui s'est déjà fait concernant la déchetterie au profit de la collecte générale."

Soutien des habitants

A Beauregard-de-Terrasson par exemple, tous les habitants sont au courant de la demande de la mairie et tous soutiennent cette volonté de fonctionner avec le syndicat corrézien. Ce serait logique avance Claude : "Tous les camions du SIRTOM, via Châtres, Villac et consorts, traversent la commune alors pourquoi pas nous ?" Le retraité est même prêt à payer plus cher pour rejoindre le syndicat corrézien, sans savoir combien cela pourrait lui coûter in fine. "Moi, cela me va très bien que l'on ramasse les poubelles toutes les semaines", dit-il.

Les habitants de Beauregard-de-Terrasson préfèrent le passage des éboueurs en porte-à-porte, ce que propose le SIRTOM, syndicat des ordures ménagères de Brive. © Radio France - Lisa Guinic

Même si le projet des trois communes abouti, après accord nécessaire de toutes les parties concernées, le transfert entre les syndicats n'aura pas lieu avant la fin de l'année et les habitants restent soumis à l'apport aux points d'apport de volontaires (PAV) sur cette période. "Je n'aurai pas de carte, je la mets à la poubelle tout de suite, je ne veux même pas la recevoir, s'exclame Jeannine, qui refuse la redevance incitative. Les déchets resteront dehors." "Mettre la carte, je ne peux pas marcher, comment je fais ?", continue la dame de 84 ans.

Porte-à-porte à 50 m, conteneur à 300 m

Laurent, de son côté, a préféré prendre par précaution sa carte pour ouvrir les conteneurs. Il espère tout de même voir très vite le camion-poubelle du SIRTOM dans sa rue : "Il passe juste à côté, à 50 m, donc c'est facile, on sort, c'est directement devant la maison." Laurent pense en particulier à son père âgé de 88 ans qui doit bientôt aller déposer son sac noir à la borne, située à 300 m de chez lui : "Ces démarches sont compliquées pour les personnes âgées. Cela les oblige à prendre leur voiture, ceux qui peuvent encore conduire. Il faut amener les déchets, ce n'est pas évident pour eux."

Au syndicat de déchets de Dordogne, le président, Pascal Protano, n'est pas contre cette demande d'émancipation des trois communes du Terrassonnais : "Je ne prends pas cela comme un échec du SMD3. Il n'y a qu'à voir la carte géographique. Ce n'est pas une demande qui est illogique. Les camions de Brive traversent ces trois communes pour aller collecter d'autres villes. Ce serait d'autres villages de cette communauté de communes, je ne trouverai pas cela logique. Mais sur ces trois villages, il y a une étude à faire et il y a un arrangement à trouver. Je ne serai pas un obstacle au départ de ces trois communes si elles pensent que c'est mieux pour elles."

Frais de retrait de la redevance incitative

Si le SMD3, ses adhérents, le SIRTOM acceptent le transfert de syndicats pour Peyrignac, Beauregard-de-Terrasson et Villac, ces trois communes devront rembourser les frais nécessaires au début de la mise en place de la redevance incitative sur leur territoire, comme le retrait des PAV par exemple. Ce chiffrage, complexe à réaliser, n'est pour le moment pas disponible.

Le SMD3, syndicat majoritaire dans le département, incite à réduire ses poubelles, pour répondre aux normes européennes, avec la redevance incitative et le système des PAV : les Périgourdins doivent aller déposer leurs ordures dans des conteneurs communs, avec un forfait d'ouvertures par an pour les sacs noirs.

Incinérateur en Corrèze

Les PAV sont progressivement déployés dans une grande majorité des communes de Dordogne. Il n'y a pas d'incinérateur à déchets dans le département. Contrairement à la Corrèze qui en dispose de deux. La pression est ainsi moins forte à réduire ses poubelles.