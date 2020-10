Redon : à la Croix-Rouge, "beaucoup de bénéficiaires ne reviennent pas à cause du Covid"

A Redon, à 70 kilomètres au sud de Rennes en Ille-et-Vilaine, la Croix-Rouge a débuté ce weekend du 10 et 11 octobre, une grande braderie. Elle est destinée non seulement à leurs bénéficiaires habituels mais aussi à tous ceux qui souhaitent faire de bonnes affaires, et aider au passage à faire vivre l'association. Depuis 10 ans, tout au long de l'année une centaine de bénévoles font vivre cette antenne brétilienne de la Croix-Rouge qui aide chaque semaine 210 familles, soit plus de 500 personnes.

Avec la crise sanitaire, au niveau national l'association enregistre de plus en plus de bénéficiaires, une tendance qu'on ne retrouve pas à Redon.

"C'est inquiétant, on ne parvient pas à les faire revenir", Denis Boutron, président de la Croix-Rouge de Redon

Beaucoup de bénéficiaires, souvent les personnes âgées ou seules ne sont pas revenues à la Croix-Rouge depuis le début de la crise sanitaire. © Radio France - Valentin Belleville

Depuis le début de la crise sanitaire de nombreux bénéficiaires réguliers ne se montrent plus dans les locaux du cloître des Calvairiennes qui acceuille la Croix-Rouge à Redon depuis 10 ans :"Je pense que c'est _le manque de communication, l'incapacité à se déplacer seul, la peur du Covid, la peur du contact_. C'est réellement un problème" déplore Denis Boutron, le président de la Croix-Rouge à Redon.

De nouveaux bénéficiaires depuis quelques mois

La crise sanitaire a également plongé de nouvelles personnes dans la crise sociale, mais pour autant, l'activité de l'association n'a pas bondi à Redon :"Les nouveaux ont comblé le trou de ceux qui ont disparu" explique Denis Boutron. D'après le président de la Croix-Rouge, ces nouveaux bénéficiaires sont "de jeunes couples, et l'un d'eux, voire les deux ont perdu leur travail à cause de la crise et ils se retrouvent dans une grande précarité".

La précarité, Olivier qui vit près de Redon, la connaît depuis plusieurs années suite à de nombreux accidents de travail qui l'empêchent désormais d'exercer une activité. Un revenu de 800 euros par mois ça ne suffit pas pour lui et sa famille. Ce dimanche 11 octobre, il est venu à la braderie avec sa femme et ses 3 enfants. La crise sanitaire est loin d'avoir arrangé sa situation :"On n'a pas eu de masques donnés, il a fallu acheter et c'était cher les masques au début", se souvient ce père de famille.

Pour continuer d'aider Olivier et l'ensemble des personnes dans le besoin, la Croix-Rouge de Redon va poursuivre sa grande braderie jusqu'à la fin du mois d'octobre.