Redonner confiance aux femmes victimes de violences, l’autre combat de la boxeuse tarnaise Maïva Hamadouche

Maïva Hamadouche anime des ateliers pour redonner confiance aux femmes victimes de violences conjugales dans le Tarn. La championne du monde originaire d’Albi tient beaucoup à cette cause.

La boxeuse tarnaise Maïva Hamadouche a animé cette semaine ses premiers ateliers pour les femmes victimes de violences conjugales. Une proposition du conseil départemental du Tarn en partenariat avec la maison des femmes. Cinq femmes ont participé dans les locaux du comité départemental olympique et sportif du Tarn à la première cession.

L'atelier animé par Maïva Hamadouche. © Radio France - SM

"L’objectif est de les accompagner dans les moments difficiles. De prendre du temps pour elles. Leur montrer que la vie n’a pas que des côtés obscurs." explique la boxeuse championne du monde de 2016 à 2021.

Dans ces moments là, je suis présente pour leur dire « Relève-toi »

Et elle insiste, le but de ces ateliers est de permettre aux victimes de violence de reprendre confiance en elles. "La boxe leur apporte un soutien dans ce moment dur de la vie. Ça les aide à évoluer dans l’estime de soi, la confiance en soi. Se dire qu’on est capable de faire des choses, que l’on n'est pas écrasé par le poids de la société. Et dans ces moments là, je suis présente pour leur dire « Relève-toi »" dit celle qui a participé au JO de Tokyo.

Reportage avec Maïva Hamadouche Copier

La maison des femmes d'Albi

Une initiative du département du Tarn totalement soutenue par la présidente de la maison des femmes, Jackie-Ruth Meyer, qui souhaite aller plus loin en proposant ensuite d’autres disciplines sportives. Policière en région parisienne, Maïva Hamadouche a déjà lancé ses ateliers près de Paris. Ils ont notamment intéressé la ministre Marlène Shiappa. Mais, elle qui partage sa vie entre Albi et la capitale, a décidé de mettre son expérience au service du territoire où elle a grandi. "Le Tarn a fait beaucoup de choses pour moi quand j’en ai eu besoin" raconte-t-elle.

La championne est aussi intervenu dans deux collèges tarnais où elle a rencontré des élèves des sections sportives triathlon et escalade. Une rencontre qui a été l’occasion d’évoquer, avec les élèves la vie d’une athlète de haut niveau, mais également d’échanger autour de l’engagement, l’exigence et, encore, la lutte contre la violence.