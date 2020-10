"On redoute la deuxième vague, on n'est pas remis de la première", alertent les soignants de Châteauroux

Les membres du personnel soignant étaient mobilisés ce jeudi à 11 heures place de la République à Châteauroux. Des rassemblements ont eu lieu partout en France pour demander plus de moyens pour l'hôpital public. A Châteauroux, une quarantaine de personnes dont une dizaine de soignants ont répondu à l'appel des syndicats. Le Ségur de la Santé, selon eux, n'a pas amélioré leurs conditions de travail.

La crainte d'une deuxième vague de l'épidémie

Dans le cortège, Isabelle Rivière, infirmière et secrétaire adjointe à la CGT au centre hospitalier de Châteauroux, est plus qu'inquiète. "On n'est pas prêt pour la deuxième vague, on n'est même pas remis de la première", confie-t-elle.

Parmi les revendications portées par les manifestants, le manque d'effectif tient une bonne place.

Les gens partent de l'hôpital, ils ont été dégoûtés

La première vague a, selon cette infirmière, douché des vocations, a épuisé physiquement et moralement des membres du personnel soignant. "La prise en charge des patients et les déceptions du Ségur ont fait fuir", raconte-t-elle.

Un constat partagé par Franck Blanc, brancardier à Châteauroux, "on a besoin de renforts", lance-t-il, "même à Châteauroux, on ressent ce qui se passe au niveau national, on manque de personnel, on est à bout."

Karine Jouanneau, secrétaire CGT à l'hôpital de Châteauroux estime que les leçons de la première vague épidémique n'ont pas été retenues. "On n'a pas rouvert les lits en conséquence, ça veut dire qu'on va devoir renvoyer des gens qui ont besoin de soins ?", s'est-elle alarmée.

Le Ségur de la Santé n'a pas tenu ses promesses

C'est l'autre motif de la colère des soignants. En juillet dernier, la CGT n'avait pas signé l'accord avec le gouvernement sur le Ségur. Il comprenait un peu plus de huit milliards d'euros pour des augmentations de salaires et la création de 15.000 postes supplémentaires.

Des avancées en trompe-l’œil, selon les représentants de la CGT à Châteauroux, "rien n'a changé" affirme Isabelle Rivière. "Sur les 15.000 postes, la moitié remplit les postes vacants et encore, on n'a même pas de candidats". Quant à la prime Covid promise par le gouvernement, "une prime de la honte, qui sert à diviser", estime Franck Blanc. "Comment justifier que certains soignants l'ont reçue, et d'autres non ? Le gouvernement veut diviser pour mieux régner, à la fin ce sont les patients qui vont trinquer", prédit-il.