Les soldes d’hiver sont lancés, la dernière fois peut-être pour une durée de six semaines. Que pensent les clients et les commerçants de la proposition de réduction de la durée des soldes ? Dans la citè impériale ils y sont plutôt favorables.

Les soldes d'hiver ont démarré ce mercredi.

Moment toujours important pour l'économie, après la période de Noël, ils s’étalent cette année du 10 janvier au 20 février, soit une durée de six semaines, qui pourrait bien être réduite à seulement quatre semaines.

C'est en tous cas le souhait du gouvernement, aussi bien pour les soldes d'été que pour les soldes d’hiver.

La proposition sera soumise à l’assemblée nationale au printemps prochain, dans un projet de loi du ministère de l'économie.

La mesure entrerait en vigueur en 2019, si elle est votée,

Qu'en pensent les commerçants ?

Dans les boutiques de prêt-à-porter du centre-ville d'Ajaccio, les avis sont partagés.

Pour Paul-Antoine commerçant dans la rue maréchal Ornano, « il faut réduire les soldes » mais « les décaler plus en fin de saison pour que soient vraiment des soldes ». Avec la multiplication des ventes privées « les soldes ont commencé dès le 26 décembre! ». Un peu plus loin rue Emmanuel Arène cette commerçante est également pour la réduction du temps des soldes: « les gens se disent on a le temps et du coup les stocks partent moins vite et cela se ressent sur la trésorerie ».

Les commerçants ajacciens sont plutôt favorables à une réduction de la durée des soldes

Dans une boutique de vêtements pour enfants sur le cours Napoléon par contre on n’est pas pour raccourcir la durée des soldes mais «pour raccourcir toutes les soldes qu’il y a à côté tout au long de l’année, on ne s’y retrouve plus et ça déprécie les produits »

Les commerçants sont en majorité pour une réduction de la durée des soldes

Ce matin il n'y avait pas foule dans les rues, pour ce premier jour des soldes, peut-être justement parce que beaucoup de boutiques font des réductions toute l'année, désormais, via les ventes privées.

Mathilde est vendeuse dans une boutique de lingerie franchisée rue Fesch, selon elle, « six semaines cela ne sert pratiquement à rien, les gens ne viennent pas plus ».



Paul Antoine est d'accord, mais pour d'autres raisons, pour lui, qui ne fait jamais de ventes privées au lendemain de Noël, "les soldes d'hiver sont trop précoces".

Les clients sont eux plus partagés, entre ceux qui se ruent tout de suite dans les magasins, et ceux qui attendent les dernières démarques.

Reportage d'Olivier Castel dans les rues d'Ajaccio pour le premier jour des soldes

L'an dernier, les deux semaines de soldes flottantes que pouvaient fixer librement les commerçants avaient déjà été supprimées, car trop peu efficaces.