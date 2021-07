La colère du directeur général de Lascaux 4 en Dordogne contre ceux qui contournent le pass sanitaire

Depuis mercredi 21 juillet, musées, châteaux, grottes, piscines, salles de cinéma ou de spectacle sont soumis au contrôle du pass sanitaire. Seulement si leur capacité est de 50 personnes ou plus : pour échapper à cette exigence, certains de ces lieux ont décidé de réduire leur jauge à 49 personnes.

De quoi provoquer la colère d'André Barbé, Directeur général de la Sémitour, l'organisme qui gère les sites touristiques de la Dordogne.

Vers la fermeture des sites touristiques ?

André Barbé craint que ces structures qui contournent la règle poussent l'Etat à fermer lieux culturels et de loisirs. " Aujourd'hui c'est 49, demain ce sera zéro, il n'y aura plus de jauge " s'alarme-t-il. "J'ai peur que cette épidémie reprenne et qu'on se retrouve à ne pas travailler en septembre et octobre"

Il dénonce aussi une injustice vis-à-vis de sites qui ont investi dans des outils pour vérifier les pass sanitaires et respecter la loi.

Pour André Barbé, cette situation est provoquée par la difficulté de se faire tester en dehors des grandes villes. Il demande à l'Etat de donner les moyens aux touristes de s'adapter en installant des centres de dépistages à côté des sites touristiques.