Réduction des cadences du métro et du téléphérique : qu'en pensent les usagers ?

Il n'y a pas de petites économies. En pleine crise énergétique la métropole de Toulouse poursuit la réduction de sa consommation de gaz et d'électricité . Depuis le 30 octobre la cadence des lignes A et B du métro est réduite pendant les heures creuses. Téléo s'arrête également plus tôt. Le dernier téléphérique part à 22H30 au lieu de minuit habituellement.

Sur le quai de la station Oncopole du téléphérique, au sud de Toulouse, les usagers sont partagés par la mise en place de ces nouvelles mesures. Un ticket Téléo à la main, cette retraitée soutient l'initiative de la Métropole : "Il faut faire des économies d'énergie donc c'est pas plus mal. Et puis après 22H30 vous pensez qu'il y a beaucoup de monde qui prend le téléphérique ?"

Un million d'euros d'économie selon Tisséo Collectivités

A l'entrée de la station ce jeune étudiant n'est pas de cet avis, lui, qui vit dans le quartier et utilise le téléphérique pour aller dans le centre de Toulouse : "les soirées ne finissent pas à 22 heures donc oui pour moi c'est très embêtant". Même son de cloche pour cette toulousaine : "c'est de bonne heure je trouve 22 heures, il y a des gens qui travaillent dans le quartier, des infirmières notamment à l'hôpital. Y'a peut-être des économies à faire autre part, non ?"

Toutes les économies sont bonnes à prendre rétorque Jean Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités et Ingénierie : "On passe de six millions d'euros à 30 millions d'euros de facture d'électricité. Est-ce qu'il faut rester là à rien faire ? Les usagers quand on leur parle de 20 secondes de décalage ils ne trouvent pas ça ahurissant__." Au total, selon la société de transport c'est près d'un million d'euros d'économie qui doivent être faites grâce à ces deux mesures.

Selon nous ça ne va pas dans le sens de l'Histoire, ces mesures ne vont pas dans le bon sens - Agnès Defosse

Agnès Defosse, co-présidente de l'association des usagers l'association des usagers et usagères de transports de l'agglomération toulousaine et de ses environs, AUTATE met en garde face à de telles mesures : "Bien sûr il faut faire des économies mais là je pense qu'il ne faut pas réduire la fréquence des transports en commun, au contraire il faut l'augmenter. Et même si ça consomme plus globalement, ça consommera toujours moins par personne. Selon nous ça va pas dans le sens de l'Histoire__, ces mesures ne vont pas dans le bon sens."