Réduire l'anxiété, fumer moins ou... calmer son chien : pourquoi les Niçois se mettent au CBD

Le CBD, ce sous-produit du cannabis est en plein boom dans les Alpes-Maritimes. On compte une vingtaine de boutiques rien que dans le centre de Nice, une dizaine à Antibes, quelques-uns également à Cannes et Menton. On peut le consommer en toute légalité et certaines Niçois s'y mettent très jeune. Lou a 15 ans : "J'en fume comme des joints, je roule les feuilles", nous confie cette adolescente rencontrée sur l'avenue Jean Médecin.

L'addiction au CBD ne me fait pas peur car j'ai déjà testé le Xanax, le LSD, le cannabis et j'ai failli passé à la cocaïne - Lou, une Niçoise de 15 ans

Elle en consomme depuis trois ans : "Quand je suis stressée, anxieuse, je fume et ça me fait du bien. L'addiction au CBD ne me fait pas peur car j'ai déjà testé le Xanax, le LSD, le cannabis et j'ai failli passé à la cocaïne." Pour son amie, Eléonora, 19 ans, l'usage est globalement le même : "Je suis atteinte de crises d'angoisse et de troubles post-traumatiques donc je suis suivie par plusieurs psychiatres et psychologues. Le CBD me calme beaucoup."

Je prends des pastilles faites pour les chiens pour le mien. Si ça marche avec les humains, pourquoi pas avec les chiens ? - Catherine

À côté des cookies, des cafés et des bonbons au CBD, un rayon spécifique pour les animaux de compagnie trône dans certaines boutiques. Catherine vient pour son chien car il devient fou quand sa maîtresse quitte son domicile : "Il détruit la maison, il mange tout ce qu'il trouve donc je lui prends des pastilles faites pour les chiens. Si ça marche avec les humains, pourquoi pas avec les chiens ?" Franck, vendeur dans le CBD Wood shop Blacas situé dans le centre-ville, la rassure en lui expliquant qu'il travaille avec des "spécialistes des félins et des comportementalistes pour chien qui sont satisfaits par ces produits".

Le CBD, le cheval de Troie du cannabis ?

Pour l'un des meilleurs spécialistes Niçois sur le sujet, Faredj Chérik, psychiatre et chef du service addictologie au CHU de Nice, le CBD peut parfois être la première étape pour aller ensuite vers le cannabis : "Certains consommateurs vont aller chercher un effet plus fort et plus efficace en allant vers le cannabis. Mais ça, c'est pour les personnes les plus vulnérables." Pour les autres, l'effet relaxant du CBD permet aussi de diminuer la cigarette et le cannabis "mais il faut que cela reste complémentaire. Cela ne peut pas être une thérapie en soi", précise Faredj Chérik.