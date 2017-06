REECOUTER : 1 an après les inondations, matinale spéciale à Fay-aux-Loges

France Bleu Orléans était en direct de Fay-aux-Loges, aux côtés des sinistrés, comme nous l'étions il y a un an. Vous aviez été très nombreux à nous appeler, pour vous entraider, vous guider sur la route, témoigner. Ce jeudi, nous sommes revenus vous voir au "café du Canal."

France Bleu Orléans était ce jeudi 1er juin 2017 en direct de Fay-aux-Loges. Nous nous sommes installés au café du Cana au coeur du village. Ici, il y a 1 an, 500 maisons ont été inondées par la montée des eaux du canal d'Orléans, elle a commencé dès le lundi soir. 80 résidents de la maison de retraite avaient dû être évacués. 1900 habitants ont été touchés sur 3700 et 50 personnes ne sont toujours pas rentrées chez elles, deux maisons devront même être détruites. 1 an après, difficile de croire que l'eau avait submergé les rues de la commune, même si tous les stigmates ne sont pas effacés. Les habitants et les commerçants essaient de faire revivre le village.

Joël Liétard, le directeur des services techniques de la commune, très mobilisé il y a un an.

Claire Boissier, la présidente de l'association d'aide aux sinistrés du Loiret. Elle habite Fay-aux-Loges, elle-même a été sinistrée, tout comme les 450 adhérents de l'association.

Quelles leçons tirer de ces inondations? La présidente du CEPRI, le Centre Européen de Prévention des Inondations, Marie-France Beaufils.

Combien ont coûté les inondations à la commune? Maurice Toulalan, l'adjoint au maire de Fay-aux-Loges, chargé des finances et du commerce

Comment relancer les commerces ? Et comment redorer l'image du canal d'Orléans ? Pour en parler, Aline Mériau, la présidente de la fédération du bâtiment du Loiret et présidente de l'union des commerçants de Fay-aux-Loges et François Verneray, charpentier de marine, il veut mettre des pédalos sur la canal d'Orléans

Quel impact pour le tourisme? Jean d'Haussonville, le directeur du domaine de Chambord inondé et Marie Degaey, de l'arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes.

A Dordives, sur la nationale 7, les habitants ont eu le sentiment d'être oubliés et que leur malheur est passé dans l'indifférence générale. Reportage Anne Oger

Parmi les communes les plus touchées par ces inondations, a petite commune de Gidy située au Nord-Ouest d’Orléans a payé un lourd tribu. Plus de 500 habitations ont été touchées sur les quelques 800 que compte le petit village. En cause la Retrève, ce cours d’eau qui traverse la commune. Un an après, Christophe Dupuy s’est rendu sur place.

A Chécy, 300 familles avaient été inondées dont plus de la moitié qu'il avait fallu évacuer en urgence. Aujourd'hui, encore, 8 familles n'ont pas retrouvé leur domicile. Reportage Eric Normand

La ville la plus touchée dans le Loiret a été incontestablement Montargis. Plus de 2000 sinistrés ont été coupés du monde pendant deux jours. Un an après la ville revit mais le souvenir de cette nuit du 31 mai au 1er juin 2016 est encore très présent. Reportage Anne Oger

La Sologne n’a pas été épargnée non plus par les inondations. Romorantin mais aussi toutes les petites communes situées le long du Cosson ont été touchées. De la Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret à La Ferté-Saint-Cyr dans le Loir-et-Cher, le cours d’eau a envahi les rues et les maisons de ces petits villages. Là-bas, un an après le traumatisme est encore bien présent. Reportage Christophe Dupuy

