Réécoutez Place Publique : "Comment bien s'informer en 2022 ?"

France Bleu Mayenne était en direct du bar L'Hippo'Phil à Laval ce jeudi 7 avril pour le sixième épisode de son émission Place Publique. Après les commerces de proximité, la santé, la mobilité, les incivilités et l'agriculture, le débat était consacré à l'information et à la confiance des citoyens dans les médias.

Bien s’informer en 2022 est essentiel, et d'autant plus dans une période d'actualité très dense, avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et la campagne électorale. Loin des médias dits traditionnels : presse écrite, radio, télévision, l’information se joue aussi sur les réseaux sociaux et Youtube. Quelles sont vos sources d’information ? Est-il facile de bien s’informer ?

