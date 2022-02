Réécoutez Place Publique : "Comment réduire les incivilités en Mayenne ?"

France Bleu Mayenne était en direct du café La Renaissance ce jeudi soir à Château-Gontier-sur-Mayenne pour le quatrième épisode de son émission Place Publique. Après les commerces de proximité, la santé et la mobilité, le débat était consacré aux incivilités dans notre département.

Mégots, masques, déchets jetés par terre mais aussi cambriolages et violences à la personne : est-ce que le sentiment d'insécurité grandit en Mayenne ? Pascal Fouchet et Alexandre Fremont en ont parlé avec leurs invités, dont Philippe Henry le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Nolwenn Guérin, maire déléguée d'Azé, Brigitte Guillet de l'association aux actes citoyens, le commandant Eric Avdeew, adjoint au commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Mayenne et Renaud Roquette, le président du club des Entrepreneurs de Château-Gontier-sur-Mayenne.

►► Réécouter le débat en direct du café La Renaissance à Château-Gontier-sur-Mayenne