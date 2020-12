Réforme de l'adoption : la proposition de loi arrive devant les députés

Après le feu vert donné en commission il y a un peu plus d'une semaine, la proposition de loi visant à "faciliter et sécuriser l'adoption" est examiné en première lecture cet après-midi et jusqu'à vendredi par les députés. Soutenu par le gouvernement, le texte entend faciliter l'adoption des enfants délaissés, élargir les droits des parents à l'adoption et mettre fin aux "discriminations relatives aux règles d'union ou à l'homoparentalité", selon la cheffe de file LREM sur ce texte, Coralie Dubost.

La mesure centrale de la proposition va d'ailleurs dans ce sens. Si aujourd'hui seuls les couples mariés ou un seul membre d'un couple non-marié peut adopter l'enfant, l'adoption plénière pourrait être ouverte aux couples pacsés ou en concubinage. Pour la rapporteure Monique Limon, le mariage n'est aujourd'hui "pas une garantie de stabilité". L'âge minimum requis pour les adoptants a aussi été revu à la baisse, de 28 à 26 ans et l'écart d'âge maximal entre l'adoptant le plus jeune et l'enfant a lui été revu à la hausse, de 45 à 50 ans.

Levée de bouclier à droite

Mais certains points provoquent la colère de l'opposition de droite et de plusieurs associations dont La Manif pour tous, qui dénoncent une prise en charge des droits des adultes au détriment de ceux de l'enfant. Les amendements déposés sur la filiation des enfants nés par gestation pour autrui (GPA) à l'étranger, devraient se retrouver au cœur des débats.

C'est le cas également de l'Article 13, qui prévoit de supprimer la possibilité pour les parents remettant l'enfant à l'Aide sociale à l'Enfance en vue de son admission comme pupille de l'État, de consentir ou non à l'adoption. L'association Enfance et Famille d'Adoption dénonce par exemple "un grave retour en arrière" en cas d'absence de consentement des parents biologiques.

Parmi les autres motifs d'inquiétude, l'association déplore l'extension des recours possibles contre une décision du conseil de famille des pupilles de l’État, qui pourrait d'après elle rallonger des procédures judiciaires "préjudiciables aux enfants, en bloquant les décisions les concernant".

Le nombre de familles attendant de concrétiser leur projet d'adoption est largement supérieur aux adoptions réalisées chaque année. Selon les derniers chiffres connus, quelque 650 pupilles de l'État ont été adoptés en 2018, et 615 enfants adoptés à l'étranger la même année.