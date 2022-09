Réforme de l'aide à la mobilité à Paris : découvrez les nouvelles aides et celles qui disparaissent

La Mairie de Paris réforme les aides à la mobilité qu'elle avait mises en place pour les particuliers et les professionnels. Elle va arrêter les aides en doublon et celles qu'elle juge peu déterminantes dans le changement de mobilité. Elle veut désormais aider les personnes les plus précaires.

La décision de mener une réforme des aides à la mobilité doit être votée le 15 octobre 2022 par le Conseil de Paris. La Ville se donne un an pour mettre en place sa réforme. Plusieurs changements sont prévus. Des aides vont être supprimées, d'autres sont créées.

Comme le futur télé service ne sera actif que début 2023, il est conseillé, en attendant, de garder précieusement ses factures.

Entre 2023 et 2026, un budget de 11,5 millions d'euros est prévu pour financer ces aides.

Pourquoi la Mairie de Paris veut-elle faire cette réforme ?

La Mairie de Paris constate qu'il y a des doublons et que certaines aides proposées ne sont plus "déterminantes dans le changement de mobilité". Entre 2015 et juillet 2022, 88.718 aides ont été attribuées pour une dépense de près de 35 millions d'euros.

Depuis 2009, ceux qui voulaient acheter un deux-roues électrique, abandonner l'utilisation d'une voiture polluante au profit des transports en commun, acheter un véhicule propre ou encore créer des abris à vélo ou installer des bornes de recharge pouvaient recevoir une aide financière. Ces aides à la mobilité devaient inciter les Parisiens à changer leurs habitudes et à se tourner vers des transports doux et non polluants. Pour la Ville, il s'agissait de lutter contre la pollution, de réduire le bruit et de fluidifier le trafic routier.

La Mairie reconnaît que si certaines de ces offres ont été un succès, d'autres n'ont pas fonctionnées.

Pour les particuliers, cette aide pouvait aller jusqu'à 600 euros. Elle pouvait atteindre 9.000 euros pour les professionnels.

Ces aides étaient accessibles à tous. Désormais, la Mairie souhaite se concentrer sur les personnes les plus en difficulté. Elle veut soutenir, en priorité, les plus précaires pour les accompagner vers une mobilité plus propre.

Les aides qui disparaissent

Les aides supprimées pour les particuliers

Aide à l’achat d'un deux-roues motorisé électrique

Prise en charge du Navigo annuel pendant un an si abandon d’une voiture Crit’Air 4 ou antérieur

Prise en charge du Pass Vélib annuel pendant un an si abandon d’une voiture Crit’Air 4 ou antérieur

Prise en charge du Pass Vélib annuel pendant un an pour un primo-conducteur

Prise en charge de Mobilib pendant un an pour un primo-conducteur

Les aides qui sont mises sous conditions de ressources

Aide à l’achat d’un vélo électrique

Aide à l’achat d’un vélo cargo (électrique ou non)

Aide à l’électrification d’un vélo

Les aides supprimées pour les professionnels

Aide à la location de véhicule (tout type)

Aide à l’achat pour les entreprises des départements de Petite Couronne non détentrices d’une carte de stationnement PRO-Mobile

Aide à l’achat d'un véhicule utilitaire à gaz dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3.5t

Aide à l’achat de véhicules hybrides rechargeables essence pour les taxis

Aide à l’insonorisation de locaux pour livraisons

Aide à l’achat de cyclomoteur électrique

Aide à l’achat d’un autocar propre

Les aides supprimées pour les copropriétés

La Mairie décide d'arrêter les aides à l’installation de bornes de recharge pour des véhicules électriques. Elle estime que l’État a pris le relais en mettant en place son dispositif "Advenir".

Les nouvelles aides

Pour les particuliers

Aide à l’achat d’un vélo mécanique : 100€ max, sous conditions de ressources

Aide à l’achat d’une remorque vélo : 100€ max, sous conditions de ressources

Aide à l’achat d’un vélo adapté aux personnes en situation de handicap : 900€ max

Aide au financement de l’apprentissage du vélo ou de remise en selle : 60€ max

Aide au financement d’un abonnement annuel de stationnement vélo : 100€ max

Aide au financement d’un abonnement Mobilib : 100€ max

Aide à l’achat d’accessoires (casques et antivol) : 50€ max

Aide à l’achat d’une télécommande pour faciliter la marche pour les mal- ou non-voyants : prise en charge complète, la Ville se charge de la commande et de la livraison à la personne.

"La mise sous conditions de ressources rend éligibles aux aides les résidents parisiens dont le revenu fiscal de référence, par part, est inférieur ou égal à 6.300 euros, cela correspond à 20% de la population parisienne. Les aides de la Ville doivent dorénavant être utiles à ceux qui en ont le plus besoin", précise la Mairie de Paris.

Pour les professionnels