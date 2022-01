Réforme de l'assurance récolte : "elle est plus que nécessaire" estime la FDSEA de la Loire

C'est un triste constat qui accompagne l'inévitable changement climatique : les agriculteurs sont de plus en plus soumis aux aléas comme le gel ou la sécheresse. Un projet de loi visant à réformer le système de l'assurance récolte.

Les députés examinent à partir de ce mercredi le projet de loi sur l'assurance récolte. Changement climatique oblige, il doit permettre de mieux indemniser les agriculteurs victimes de calamités agricoles, comme le gel ou la sécheresse. Une réforme "plus que nécessaire" d'un système actuel à bout de souffle selon Jean-Luc Perrin, secrétaire général de la FDSEA de la Loire, qui était notre invité ce mercredi matin.

Des événements de plus en plus fréquents

"Depuis une dizaine d'année, il y a des calamités agricoles à répétition, comme le fort épisode de gel de cet année dans la Loire qui a fait beaucoup de dégâts", explique l'agriculteur installé à Saint-Maurice-en-Gourgois. "Le système actuel, celui des calamités agricoles, arrive donc à ses limites, puisqu'il était conçu pour des aléas périodiques, par exemple un tous les dix ans. Moi depuis 2011, j'ai déjà fait cinq dossiers de calamités agricoles."

La caisse des calamités agricoles est actuellement alimentée par les agriculteurs eux-mêmes et par l'État. "Quand l'agriculture met 1 euro, l'Etat fait pareil", explique Jean-Luc Perrin. "Les assurances ont essayé de faire un peu la même chose, mais comme elles sont facultatives et que la majorité des agriculteurs ne prennent pas d'assurance, et bien le fond n'est pas alimenté et le système ne fonctionne pas."

Trois niveaux d'indemnisation

Le nouveau système prévoit trois niveaux d'indemnisation : jusqu'à 20% de perte, les agriculteurs ne seront pas indemnisés, au-delà ce sont les assurances qui payeront, et en cas d’événements d'ampleur exceptionnels, c'est l'État qui compensera les pertes agricoles. "Dans les grandes lignes, ça nous va, puisque c'est la combinaison du fonds de calamités agricoles et du système assurantiel", confie le secrétaire général de la FDSEA de la Loire. "Par contre, on est très vigilant concernant le taux de déclenchement de pertes. Parce que s'il est trop élevé, forcément les agriculteurs ne pourront jamais activer le système et ça ne fonctionnera pas."

D'autres syndicats agricoles, comme la Confédération paysanne, s'opposent à cette réforme, jugée "injuste, excluante" et trop favorable aux assureurs.