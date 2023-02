Réforme de la bouvine : accompagner financièrement les éleveurs, une fausse promesse ?

Taureaux de course camarguaise

Après la corrida, fin 2022, les aficionados vont se mobiliser ce samedi à Montpellier, pour défendre la bouvine, alors que des militants écologistes et animalistes appellent dans une tribune à réformer cette tradition camarguaise. Une tribune lancée le mois dernier par un élu montpelliérain, Eddine Aritzegui.

Ce dernier plaide pour interdire certaines pratiques, comme l'escoussure, la ferrade et le bistournage. Il demande aussi que les taureaux soient systématiquement endormis avant d'être castrés, ce qui, selon lui, n'est pas toujours fait. Et pour cela, Eddine Aritegui propose d'accompagner financièrement les éleveurs. "Au niveau des collectivités locales, il y a des subventions. On demande à ce qu'elles soient fléchés pour payer, par exemple, les anesthésies des animaux."

Défendre la ruralité dans son ensemble

Du côté de certains aficionados, cette proposition est jugée hypocrite. C'est en tout cas ce que pense Thomas Pagnon. "Eddine Ariztegui est élu à la Métropole de Montpellier et quand il s'agit de voter des subventions aux clubs taurins, il s'y oppose", tacle le président de l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense des traditions.

Les défenseurs de la bouvine ont prévu de manifester ce samedi, à Montpellier. Les organisateurs promettent un défilé de 15.000 personnes et 500 chevaux, entre l'esplanade Charles-de-Gaulle et la place de la Comédie.

