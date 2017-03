Réforme de la carte d'identité : ce qui change dans le Loiret

A partir d'aujourd'hui, de nouvelles procédures sont mises en place pour obtenir la Carte Nationale d'Identité. Dans le Loiret, seules 26 communes sont désormais habilitées à enregistrer les demandes. La réforme a aussi un impact pour la Préfecture du Loiret.

C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la réforme nationale pour la délivrance des cartes d'identité. L'Etat souhaite simplifier et sécuriser les démarches des usagers. Désormais, seules les communes équipées d'un système de recueil des empreintes digitales peuvent enregistrer les demandes. Dans le Loiret, seules 26 communes sur 326 ont été retenues comme l'avait révélé France Bleu Orléans.

Où faire ma carte d'identité dans le Loiret ?

Avant de se présenter dans les mairies de ces communes pour déposer son dossier, il faudra d'abord faire un pré-demande en ligne, sur le site de l'Agence Nationale des titres sécurisés. Il faudra ensuite prendre rendez vous en mairie pour déposer les pièces justificatives. Tout sera numérisé et envoyé aux services de l'Etat. Mais, là encore, c'est un gros changement. Ce n'est plus la Préfecture du Loiret qui fera les vérifications. Les dossiers seront contrôlés par le Centre Régional d'expertise et de ressources des titres. Il est basé à Bourges et dépend de la Préfecture du Cher.

L'an passé, 45.000 cartes d'identité ont été délivrées dans le Loiret. C'est 10% de moins qu'en 2014. Depuis cette année là, les demandes sont moins nombreuses car la durée de validité des cartes a été prolongée. Elle est passée de 10 à 15 ans.