Réforme de la police judiciaire : "catastrophique pour l'antenne d'Amiens", selon cet enquêteur

La police judiciaire se mobilise à nouveau ce jeudi, devant les palais de justice, pour dénoncer le projet de réforme, décrié par les effectifs. Dans les Hauts-de-France, un rassemblement est prévu à 12 heures, à Lille, contre la départementalisation de la Police Nationale, qui aurait pour effet de mettre la PJ sous l'autorité d'un directeur départemental, dépendant du préfet. A Amiens, cette réforme serait "particulièrement catastrophique", estime un enquêteur qui a accepté de se livrer à France Bleu Picardie. Il est vice-président de l'Association nationale de la police judiciaire (ANPJ), en charge de la DZPJ Nord, qui comprend la Picardie.

ⓘ Publicité

Vous êtes le référent de cette mobilisation pour la Picardie. Pourquoi décider de faire cette action ce jeudi ?

Parce que malgré les inquiétudes et les remarques qui ont été faites depuis des mois sur le projet de départementalisation de la police nationale, on constate que notre ministre et notre directeur général n'ont amendé que de manière parcellaire leur projet et que le fond du projet reste exactement le même, c'est-à-dire une départementalisation des moyens de la police nationale et notamment des moyens de l'ex-DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, qui va fatalement être diluée dans ce qui s'appelait avant la direction de la Direction départementale de la sécurité publique.

Concrètement, qu'est-ce que vous redoutez ?

Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'on a un vrai problème sur le traitement de la délinquance de masse, c'est à dire la plainte de Monsieur Tout le monde qui va au commissariat pour une dégradation de son véhicule, un vol de véhicule, un vol par effraction**. Notre ministre a même reconnu qu'il manquait 5000 officiers de police judiciaire, soit 30% des effectifs**.

À lire aussi Des centaines de policiers et magistrats de nouveau rassemblés contre la réforme de la PJ

La tentation sera grande une fois que vous serez à l'échelon départemental avec un directeur départemental connecté avec le préfet, de vous retrouver obligé par votre future direction de traiter des dossiers qui ne sont pas dans votre cœur de métier, qui est pour nous le traitement de la criminalité organisée, complexe, des dossiers qui sont longs et difficiles et qui nécessitent un investissement et des techniques particulières.

De quels types d'enquête parlez-vous ?

Toute la panoplie des dossiers complexes et difficiles, avec des auteurs non identifiés sur les homicides qui vont nécessiter des investigations poussées, les violeurs en série non identifiés, les trafics internationaux de produits stupéfiants, les trafics internationaux de traite des êtres humains. Tous ces dossiers là sont excessivement complexes avec une criminalité et des auteurs qui sont très aguerris aux techniques de police, et nécessitent une grande expertise et surtout une grande mobilité.

Si cette réforme est bien mise en œuvre, qu'est ce que cela changerait pour notre antenne à Amiens, qui compte une dizaine d'enquêteurs ?

Pour l'antenne d'Amiens, c'est particulièrement catastrophique dans le sens où aujourd'hui, il s'agit d'une antenne assez petite mais qui est interconnectée avec les autres services, dont celui de Creil et surtout sur son siège, la DZPJ Nord à Lille, qui concentre 80% des effectifs. La structure d'Amiens bénéficie des moyens et des ressources du siège quand elle en a besoin pour mener à bien ses enquêtes. La difficulté, c'est que demain, tel que le projet est prévu, Amiens sera simplement relié à Creil, dans l'Oise, qui est déjà en grande difficulté en raison du peu d'OPJ qui travaillent sur ce département.

Elle va fatalement manquer de moyens, mais surtout elle va se retrouver engloutie par des services de commissariat qui sont déjà aussi eux mêmes en grande difficulté pour traiter la délinquance moyenne et petite. Grand sera le risque d'avoir des chefs qui décideront de faire ce qui leur semble le plus visible, c'est-à-dire la délinquance de masse et du quotidien.

Cette réforme a été expérimentée dans huit départements dont l'Oise. Que peut-on en retenir ?

L'Oise est un département très particulier. C'est un bassin de délinquance, notamment sur Creil, qui est très compliqué. La proximité avec Paris a nécessité la création d'un groupe BRI (NDLR : Brigade de recherche et d'intervention) il y a maintenant cinq ans pour assister les enquêteurs, parce que les équipes sont très structurées, très organisées et même très violentes.

Dans l'Oise, ce que nous avons constaté, c'est que la police judiciaire de Creil a vu son niveau de saisines baisser et que cette antenne sert de palliatif aux carences d'OPJ sur le ressort du département. Les effectifs du Service de police judiciaire de Creil sont employés sur des missions qui ne sont pas leur cœur de métier, c'est à dire la criminalité grave et complexe ou la criminalité organisée. On les emploie sur des missions qui sont normalement dévolues à un service d'investigation de commissariat ou de sûreté départementale.

Avez-vous quelques exemples ?

Un infanticide, avec l'auteur interpellé parce que c'était la maman par exemple. Ce que l'on nous a expliqué, c'est que le parquet a décidé de saisir la PJ pour être sûr que son dossier soit bien traité et qu'on ait un représentant capable de passer devant les assises. Un individu auteur de violences sur sa fille et d'une tentative d'incendie à son domicile, en fuite mais identifié, qui ne présentait aucun caractère complexe ou difficile pour le retrouver, et d'ailleurs qui a été retrouvé 48 heures après. Aujourd'hui, on arrive dans une situation, après 8 à 10 mois d'expérimentation, où les dossiers s'accumulent sur les bureaux des collègues et ils n'ont plus le temps de traiter en profondeur la criminalité organisée.