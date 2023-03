Réforme de retraites : "Au moins 10 000 manifestants " à Perpignan pour ce septième jour de mobilisation

Dans les Pyrénées-Orientales, la mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Ce samedi 11 mars, septième° jour de manifestations, l'intersyndicale annonce "au moins 10 000" personnes dans les rues de Perpignan. La préfecture indique elle 3 800 manifestants. Après une semaine marquée par deux cortèges, trois opérations de blocage et des reconductions de grève dans plusieurs secteurs d'activité un sentiment émerge : "manifester ne suffit plus"

"Manifester c'est trop gentil maintenant il faut bloquer"

C'est le sentiment de Jérémi, présent dans les cortèges depuis le 19 janvier il estime que ces manifestations, si grosses soient-elle ne suffisent plus à faire stopper le projet de réforme. "A un moment donné, il faut que ça passe un cran au dessus. Il faut arrêtez d'être gentils. On fait des manifs, on est nombreux. C'est énorme de voir qu'à Perpignan il y a 30 000 personnes dans la rue et ça ne bouge pas. C'est trop gentil. Ils n'entendent pas le message. Je suis assez pessimiste sur la suite. Moi, je ne vois pas comment ça ne peut pas se durcir. Les blocages, je les soutiens à fond. Le gouvernement n'attend que ça. "

C'est aussi le sentiment de Camille et Minya, étudiantes en droit à Perpignan elles ont participé à toutes les manifestations, mais pour elle ça n'est pas assez. "Il va falloir continuer à bloquer la France." lancent-elle.

Les deux amies ont déjà prévu de se mobiliser à nouveau mercredi 15 mars prochain.